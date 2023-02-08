Байден призвал демократов и республиканцев объединиться для восстановления экономики США

Президент США Джо Байден выступает с ежегодным обращением к Конгрессу США. В своей речи господин Байден призвал членов республиканской партии работать вместе с демократами, чтобы закончить работу по восстановлению экономики США. Он также заявил, что законодатели должны повысить потолок госдолга США без предварительных условий.

«Как конгресс реагировал на весь этот долг? Он трижды поднимал потолок госдолга без предварительных условий или кризиса. Он оплачивал счета Америки, чтобы предотвратить экономическую катастрофу для нашей страны. Сегодня вечером я прошу конгресс последовать этому примеру»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Джо Байден призвал Конгресс принять его предложение о введении минимального размера налогов для миллионеров, а также запретить оборот штурмового оружия в стране. По его словам, это необходимо сделать «раз и навсегда».

По его словам, США готовы сотрудничать с Китаем в вопросах, которые затрагивают американские интересы и приносят пользу миру. Однако, как он пояснил, США не оставят без ответа посягательства на свой суверенитет со стороны Китая.

«Китайская Народная Республика наращивала свою мощь, а Америка теряла в мире. Уже нет. Я ясно дал понять председателю Си (Цзиньпину — "Ъ"), что мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Джо Байден также прокомментировал военную операцию России на Украине. По его словам, США смогли объединить НАТО и создать глобальную коалицию для помощи Украине. «Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно»,— сказал господин Байден. Он также назвал ввод российских войск на Украину «испытанием на века» для США и мира.

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