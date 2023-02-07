Эксперт назвал маловероятным геологический сдвиг на три метра после землетрясения в Турции

Геологический сдвиг в три метра маловероятен, даже для очага землетрясения в Турции. Об этом заявил Петр Шебалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики. Ранее о геологическом сдвиге сообщал итальянский эксперт.

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По словам господина Шебалина, подобные сдвиги характерны для землетрясений магнитудой 9, в то время как в Турции оно составило, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8.

«Если уж такая подвижка произошла, то не для всего анатолийского блока, а только для той части, где произошло землетрясение, это не могло привести к перемещению всей Турции»,— сказал «РИА Новости» Петр Шебалин.

Ранее сегодня, 7 февраля, президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони сказал в интервью газете Corriere della Sera, что в результате землетрясения Аравийская плита сдвинулась на три метра к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской плите. Он сравнил это явление со сдвигом Турции на юго-запад.

Землетрясение произошло вчера, 6 февраля, в турецком Газиантепе, а также в соседней Сирии. По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 5434 человека, ранены 31 777. В подконтрольной правительству части Сирии жертвами стихийного бедствия стали 812 человек. Число погибших в результате землетрясения в подконтрольных оппозиции районах Сирии превысило 1020. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это землетрясение самым сильным с 1939 года.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Лусине Баласян