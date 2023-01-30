Карты не сложились

В декабре в России было выдано 1,81 млн кредитных карт на 160,9 млрд руб. На таком уровне сегмент находится уже четыре месяца, и в 2023 году на рост выдач рассчитывать не стоит, полагают участники рынка и эксперты. На фоне регуляторных ограничений уровня долговой нагрузки и реализации отложенных последствий кризиса 2022 года в сегменте можно ждать роста просрочки, кредиторы же будут снижать одобряемые чеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным БКИ «Скоринг Бюро», с которыми ознакомился “Ъ”, в декабре было выдано 1,81 млн кредитных карт на 160,9 млрд руб. Показатели держатся на этих уровнях с сентября, демонстрируя колебания на несколько процентов. При этом средний лимит по кредитным картам в декабре составил 88,8 тыс. руб. Показатель растет с августа 2022 года, следует из материалов «Скоринг Бюро».

Опрошенные банки по итогам года подтверждают рост портфеля кредитных карт. У Росбанка он увеличился на 32% (без учета овердрафта), отмечает руководитель центра кредитных карт банка Наталья Зубенко. Портфель ВТБ в сегменте кредитных карт вырос на 9% по итогам года, сообщили в банке. ПСБ в 2022 году увеличил портфель кредитных карт на 35%, говорит начальник управления карточных продуктов ПСБ Рустем Аминов.

Выдачи кредитных карт в 2022 году в» некоторой части действительно получили поддержку со стороны неудовлетворенного спроса на стандартные потребительские кредиты» (см. “Ъ” от 24 января), полагает растущий тренд на рынке управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Решения по заявкам на обычные потребительские кредиты (например, кредиты наличными) в своей основе бинарны — одобрение или отказ,— поясняет он.— По кредиткам же можно подстраивать лимит под платежеспособность заемщика, в том числе и в период действия карты». Поэтому для банков этот кредитный продукт может быть удобен в части «пограничной» клиентской базы — применительно к тем заемщикам, кредитоспособность которых не может быть оценена как высокая, но которые и не показывают в моменте фактических просрочек, добавляет эксперт.

При этом коллекторы предостерегают, что кредитные карты остаются наиболее высокорискованным сегментом рынка. По итогам года количество карт, по которым допущена просроченная задолженность, достигло 3,5 млн шт., приводит данные президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. На этом фоне ослабления скоринга пока ждать не стоит. «В дальнейшем требования к скорингу будут зависеть от экономической ситуации, точечные ослабления риск-политики возможны у отдельных игроков на фоне их планов по динамике выдачи кредитных карт»,— отмечают в ВТБ.

В 2023 году банкиры ожидают сдержанного роста рынка кредитных карт, а роста средних чеков и вовсе не ждут. «Несмотря на миграцию некоторой части заемщиков из сегмента кредитов наличными в сегмент кредитных карт, такие проблемы, как рост средней долговой нагрузки заемщиков на протяжении последних трех лет и стагнация их реальных располагаемых доходов, являются общими и фундаментальными. Кроме того, ввиду вступления в действие макропруденциальных лимитов регулятора упадет уровень одобрения для наиболее закредитованных заемщиков»,— говорит господин Беликов. Как следствие, средний чек на рынке будет снижаться, полагает эксперт.

Прогнозировать динамику выдач в штуках намного сложнее, уточняет господин Беликов, они могут вырасти при значимом снижении среднего чека. По оценке господина Аминова, рынок кредитных карт может увеличиться примерно на 20–30% по портфелю. «Динамика рынка очень зависит от внешнего экономического и политического ландшафта, сейчас никто не рискнет прогнозировать дальше чем на один-два месяца,— говорит проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.— Если ситуация будет стабильна, то можно ожидать роста выдач, так как рост потребления опережает рост доходов населения».

Полина Трифонова