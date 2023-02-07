Костин назвал основной причиной убытков ВТБ снятие валюты в начале спецоперации

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что основной причиной убытков кредитной организации стало снятие населением средств в иностранной валюте в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года. Как уточнил господин Костин, всего было снято $26 млрд.

«Главное, на чем мы получили убытки,— это то, что в период с 24 февраля по 10 марта, до тех пор пока не были приняты решения об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято $26 млрд. И поскольку у нас таких средств не имелось, мы вынуждены были пойти на рынок и покупать их, а если вы посмотрите средневзвешенную цену за этот период или курс, он был свыше 101 руб./$1»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ВТБ отметил, что именно разница между действовавшим на тот период курсом 101 руб./$1 и текущим 70 руб./$1 стала основной причиной убытков для организации. «Но мы считаем это оправданным, потому что таким образом была обеспечена стабильность банковского сектора, удалось избежать паники, и в общем это было, мне кажется, важным элементом в тот период — восстановить ситуацию, заморозить ее»,— добавил господин Костин.

В 2022 году ВТБ приостановил публикацию финансовых результатов. Официальные результаты прошлого года организация не представила, однако глава ВТБ признавал, что он стал для банка убыточным. По оценке аналитиков Альфа-банка, он мог превысить 500 млрд руб. Андрей Костин сообщил, что 2023 год ВТБ начал в плюсе.

«Мы только что подвели итоги первого месяца: прибыльным был месяц. Это дает нам основания, что если какие-то катаклизмы, не зависящие от нас, не произойдут, то мы на пути к достаточно успешному и высокодоходному году»,— рассказал он.

ВТБ оказался одним из первых российских банков, который попал под санкции после начала военной операции России на Украине. Объем замороженных активов банка достигает 0,6 трлн руб. 30 января собрание акционеров ВТБ утвердило увеличение уставного капитала банка путем размещения обыкновенных акций по закрытой подписке на 301,96 млрд руб. 30,196 трлн выпущенных акций выкупят Росимущество и Минфин.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВТБ запросил капитал».

Милена Костерева