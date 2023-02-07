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Коммерсантъ FM
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Российские военные в Сирии помогают разбирать завалы после землетрясений

Военнослужащие российской группировки в Сирии продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий землетрясения и разбирают завалы в нескольких населенных пунктах провинции Латакия. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ранее министр обороны Сергей Шойгу дал соответствующие указания.

В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения, отметили в ведомстве.

Ранее Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар провели телефонный разговор. Российский министр предложил помощь.

Землетрясение, которое началось ночью 6 февраля, привело к гибели больше 4,3 тыс. человек в Турции и Сирии. В ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют многие страны. В ночь на 7 февраля в Турцию прибыло больше 100 спасателей из России.

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Землетрясение в Турции и Сирии

Землетрясение в Турции и Сирии

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Дарья Эрозбек

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