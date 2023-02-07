Главные новости к утру 7 февраля

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тыс. человек. В Турции найдены тела 2,9 тыс., сирийские власти сообщили о гибели 711 человек. В неподконтрольных Дамаску районах погибли еще 733 жителя.
В Турцию прибыли три самолета МЧС России. В состав группировки вошли больше 100 спасателей, которые будут помогать в ликвидации последствий катастрофы. В Турцию прибыл замглавы МЧС Александр Чуприян.
Тем временем в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой выше 5. О последствиях не сообщалось.
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Землетрясение в Турции и Сирии
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