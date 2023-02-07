Суд отменил приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника, их отпустили из-под стражи

Камчатский краевой суд отменил приговор для четырех фигурантов дела о хищениях в Кроноцком заповеднике. Дело возвращено в суд Петропавловска-Камчатского на повторное рассмотрение в ином составе.

«Приговор отменен для всех четверых фигурантов, все выпущены из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде»,— сообщил представитель краевого суда ТАСС.

Петропавловск-Камчатский городской суд в июле 2022 года признал виновными четырех сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке в растрате около 455 млн руб., выделенных на очистку заповедной территории от советского техногенного мусора. Их приговорили к реальным срокам лишения свободы от трех до восьми лет. В поддержку сотрудников заповедника выступал губернатор Владимир Солодов, директор заповедника Петр Шпиленок объявил об увольнении в знак протеста, региональное министерство природы настаивало, что подсудимые — «никакая не ОПГ», а «сотрудники лучшего заповедника России, которые выполняли свою работу».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Ученые не обнаружили следов хищения».

Леонид Уварчев