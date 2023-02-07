Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отменил приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника, их отпустили из-под стражи

Камчатский краевой суд отменил приговор для четырех фигурантов дела о хищениях в Кроноцком заповеднике. Дело возвращено в суд Петропавловска-Камчатского на повторное рассмотрение в ином составе.

«Приговор отменен для всех четверых фигурантов, все выпущены из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде»,— сообщил представитель краевого суда ТАСС.

Петропавловск-Камчатский городской суд в июле 2022 года признал виновными четырех сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке в растрате около 455 млн руб., выделенных на очистку заповедной территории от советского техногенного мусора. Их приговорили к реальным срокам лишения свободы от трех до восьми лет. В поддержку сотрудников заповедника выступал губернатор Владимир Солодов, директор заповедника Петр Шпиленок объявил об увольнении в знак протеста, региональное министерство природы настаивало, что подсудимые — «никакая не ОПГ», а «сотрудники лучшего заповедника России, которые выполняли свою работу».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Ученые не обнаружили следов хищения».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...