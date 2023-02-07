Байден считает, что уничтожение китайского аэростата не ухудшило отношения с Китаем

Президент США Джо Байден считает, что американо-китайские отношения не ухудшились после того, как он приказал сбить аэростат, вошедший в воздушное пространство США. Китай ранее выражал протест в связи с уничтожением устройства, Пентагон обвинял Пекин в наблюдении за стратегическими объектами.

Журналисты спросили господина Байдена, не считает ли он, что уничтожение аэростата ухудшило отношения с Китаем. «Нет. Мы ясно дали понять Китаю, что мы собираемся делать. Они понимают нашу позицию. Мы не собираемся отступать. <...> Мы поступили правильно, и вопрос не об ослаблении или укреплении (отношений.— "Ъ"), это реальность»,— ответил американский лидер (цитата по Reuters).

Китайский аэростат влетел в воздушное пространство США в конце января, он ненадолго пересекал границу с Канадой, но затем снова вернулся. Китай утверждает, что аппарат является метеорологическим зондом, который из-за ветра отклонился от курса. Однако в Вашингтоне считают аэростат разведывательным. Устройство было уничтожено по приказу Джо Байдена 4 февраля ракетой «воздух-воздух». Пекин в связи с этим выразил протест Вашингтону. Инцидент стал причиной отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.

Как аэростат повлиял на отношения двух стран — в материале «Ъ» «Угроза шаровой войны».

Леонид Уварчев