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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 7 февраля

В Госдуме пройдет пленарное заседание.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб.

Борский городской суд Нижегородской области проведет заседание по делу подростка, обвиняемого в подготовке к совершению массового убийства в одной из школ Нижнего Новгорода.

Преображенский суд Москвы рассмотрит по существу дело бывшего главного врача больницы следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко, обвиняемого в превышение полномочий и злоупотребление ими.

С 7 по 8 февраля в «Крокус Экспо» в Москве пройдет 10-я Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Одной из ключевых тем экспозиции станет импортозамещение технологий в развитии инфраструктуры гражданской авиации и авиатранспортного комплекса. К участию в официальных мероприятиях приглашены помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта Виталий Савельев, глава Росавиации Александр Нерадько, гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

7 февраля онлайн-ретейлер Wildberries введет запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей.

Конституционный суд РФ (Санкт-Петербург) рассмотрит дело о проверке конституционности части 3 статьи 17 Жилищного кодекса РФ по жалобе Павла Бахирева, которому запретили использовать принадлежащую ему в Пскове квартиру для предоставления услуг, признанных гостиничными.

С 7 по 9 февраля в США состоится визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В программе встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В Брюсселе пройдет заседание Совета ассоциации ЕС— Молдавия.

В Брюсселе состоится встреча заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

В Вашингтоне состоится выступление в Экономическом клубе председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Правление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.

В Токио у посольства РФ состоятся акции протеста ультраправых организаций по случаю так называемого Дня северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильской гряды).

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