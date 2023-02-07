Бронь ветеранская

Как стало известно “Ъ”, Минтранс предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность онлайн-продажи билетов участникам военных действий на Украине. Поводом стало обращение депутата Госдумы Андрея Кузнецова, которому пожаловались на необходимость инвалидам-колясочникам и раненым оформлять воинские перевозочные документы в кассах аэропортов или авиакомпаний. Часть собеседников “Ъ” на рынке полагает, что необходимое технологическое решение потребует денег, времени и интеграции с порталом «Госуслуги». Другие отмечают, что внедрить такую опцию несложно, но трудности могут возникнуть с дальнейшими расчетами с Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Минтранс опрашивает авиакомпании о возможности онлайн-продажи билетов «военнослужащим—участникам специальной военной операции» по воинским перевозочным документам. К письму министерства от 24 января (есть у “Ъ”) прилагается запрос депутата Госдумы Андрея Кузнецова, который переадресовал в Минтранс предложение инициативной группы военнослужащих.

Воинский перевозочный документ (ВПД) позволяет военнослужащему и членам его семьи бесплатно добраться, например, в командировку, новое место службы или на реабилитацию. Порядок его выдачи регламентирован приказом Минобороны №815, по которому ВПД заполняется от руки и подписывается командирами воинских частей. В федеральных авиационных правилах (ФАП-82) говорится, что при любой льготной перевозке билет оформляется при предъявлении подтверждающих документов. Предъявить такие документы в интернете нельзя.

Минтранс, по мнению инициативной группы, может ввести в правила продажи положение об онлайн-бронировании с последующим получением билета в кассе аэропорта при предъявлении ВПД и «сделать это правило обязательным для всех перевозчиков». «Многие из них в инвалидных колясках, без рук и ног, с многочисленными осколками… Для указанной выше категории военнослужащих, прошедших реабилитацию после ранений, жизненно необходимо обеспечить дистанционное бронирование билетов»,— указано в тексте. Источник “Ъ” в Минтрансе уточнил, что депутатское обращение сейчас находится на рассмотрении.

В нескольких авиакомпаниях, получивших запрос, отметили, что техническая сторона вопроса затруднений не вызывает. Саму опцию можно внедрить через систему ваучеров или сертификатов или даже расширением функционала при оплате появлением вкладки ВПД, говорит один из собеседников “Ъ”, но это может потребовать времени с учетом недавнего перехода компании на новую систему бронирования.

Сложности в реализации онлайн-продаж билетов в большинстве опрошенных “Ъ” компаний объясняют расчетами с Минобороны. Именно регламент Минобороны подразумевает личное присутствие военнослужащих: при оформлении таких билетов перевозчик забирает воинский перевозочный документ у пассажира и передает его в качестве отчетности в бумажном виде в Минобороны. Собеседник “Ъ” добавил, что, если будут изменены нормативные акты и упрощен формат отчетности, авиакомпания готова внедрить онлайн-продажу для этой категории пассажиров.

В двух других авиакомпаниях возразили, что даже при упрощении отчетности предвидят проблемы с компенсациями от Минобороны. Согласно приказу МО №815, расходы перевозчиков компенсируют из бюджета на основании счетов, выставленных ими после оказания услуги. Минобороны определяет объем квот, и подтвердить соответствие продаж в интернете установленным лимитам будет сложно, полагает один из собеседников. В «ИрАэро» добавляют, что и онлайн-идентификация может быть затруднительна.

“Ъ” направил запрос в Минобороны. В Минтрансе, группе «Аэрофлот», S7, «Уральских авиалиниях» и других авиакомпаниях “Ъ” не ответили. Источник “Ъ” в одной из крупных компаний добавил, что реализация подобной идеи потребует «интеграции продаж с ЕАИС и "Госуслугами"».

Переход на отечественные системы бронирования при сегодняшнем уровне развития технологий позволяет обеспечить онлайн-продажи билетов для любых льготных категорий граждан, полагает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Но подтверждающие документы должны быть доступны в государственной информационной системе, она должна иметь функционал передачи данных по запросу системы бронирования. Отдельный вопрос — «кто оплатит создание шлюзов, обеспечивающих обмен данными, и тестирование их работоспособности». Для авиакомпаний возможность снизить издержки за счет перевода операций в онлайн полезна, говорит Олег Пантелеев, «но эта экономия не скоро покроет издержки».

Айгуль Абдуллина