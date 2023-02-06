Комитет Госдумы одобрил законопроект о лишении свободы коллекторов до 10 лет за насилие и угрозы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предполагающий уголовное наказание сроком до десяти лет лишения свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов в отношении должников. Повестка заседания опубликована на сайте Госдумы.

Законопроект предполагает, что применение насилия, угрозы, уничтожение или повреждение имущества, распространение заведомо ложной информации, порочащей честь должника, наказываются штрафом 300–500 тыс. руб. или в размере дохода на период до трех лет. Также возможно назначение принудительных работ или лишение свободы до пяти лет. Десять лет предполагается назначить, если преступление совершено в составе организованной группы.

Группа депутатов внесла законопроект в июне 2022 года. Инициатива связана с ростом числа обращений граждан с жалобами на взыскателей. В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе коллекторской деятельности, который также объясняется большим количеством жалоб из-за угроз жизни в отношении должников. Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР в феврале внесла законопроект о запрете деятельности коллекторов в России.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Россияне отменяют коллекторов».

Лусине Баласян