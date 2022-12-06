Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе коллекторской деятельности

Законопроект о реформе коллекторской деятельности принят Госдумой в первом чтении. Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на расширение госконтроля Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за деятельностью банков и микрофинансовых организаций (МФО), которые осуществляют возврат задолженности физлиц. Согласно действующему законодательству, ФССП контролирует только профессиональные коллекторские организации.

Согласно законопроекту, ФССП будет вести реестр банков и МФО. Соответственно, предлагается увеличить количество подконтрольных ФССП субъектов с 400 до 2200. Планируется, что 1400 из них составят МФО, 400 — банки.

Также законопроект устанавливает технические требования к соответствующим МФО и кредитным организациям. Они должны использовать специальное оборудование, записывать все случаи взаимодействия с должниками и хранить эту информацию в течение трех лет. Организации будут обязаны записывать все текстовые и голосовые сообщения. На общение с должниками в любой форме предлагается ввести временное ограничение на срок до 60 дней.

Расширение надзора ФССП объясняется большим количеством нарушений закона со стороны банков и МФО, осуществляющих возврат средств, говорится в пояснительной записке. Сообщается, что граждане часто подают жалобы в ФССП из-за угроз жизни и здоровью со стороны кредитных и микрофинансовых организаций.

Лусине Баласян