Сбер запустил платежный стикер для бесконтактной оплаты

Сбер начал оформлять выдачу платежного стикера SberPay. Он доступен владельцам дебетовой карты СберКарт «Мир». С помощью него можно получать до 30% кэшбэка бонусами от «СберСпасибо».

Оформить стикер можно бесплатно в «Сбербанк Онлайн», а получить — в любом офисе банка, либо заказать доставку курьером по Москве и Санкт-Петербургу. Банк пообещал выдать 100 тыс. штук стикеров бесплатно на тестирование.

Платежный стикер — это наклейка с NFC-чипом. Их можно клеить на смартфон и оплачивать покупки без карты. С помощью также стикера можно снимать деньги в банкоматах, которые поддерживают функция бесконтактного снятия. Для владельцев IPhone такие стикеры фактически единственный способ расплачиваться телефоном, после ухода из России Apple Pay. Телефоны на Android могут использовать для бесконтактных платежей могут использовать Mir Pay или SberPay

Первым среди российских банков платежный стикер запустил Альфа-банк в январе. В начале февраля аналогичный стикер запустила МТС. Запуск подобных стикеров также анонсировали в Тинькофф-банке.

Лаура Кеффер