Главные новости за выходные 4-5 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Специалисты Роспотребнадзора ввели в Анапе противоэпидемические меры из-за заболевания корью семилетней ученицы.

Вооруженные силы Украины не планируют военную операцию в Крыму и на Донбассе, заявил главком ВСУ Валерий Залужный. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что «по состоянию на сегодня» Киев не может вернуть Крым.

Следователи предъявили обвинение двум жителям Сочи по делу о падении воздушного шара с пассажирами в горах курорта.

В Сочи отменен концерт певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Почему это произошло – не сообщается.

В Сочи из брошенного сафари-парка сбежали в лес два верблюда, два яка и олень. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с брошенными животными. Всего в сафари-парки находилось около 500 особей. Часть животных погибла, часть забрали волонтеры.

Конкурсная комиссия признала несостоявшимся аукцион по выбору подрядчика для строительства школы на 1875 мест в районе улицы Командорской в Прикубанском округе Краснодара. На торги стоимостью 2,1 млрд руб. подал заявку только один подрядчик.

В Абинском районе рейсовый автобус «Майкоп — Геленджик» врезался в бетонное ограждение. В момент аварии в нем находились 12 человек.

Житель Майкопа оформил пять кредитов на 1 млн руб. и отдал их мошенникам, пообещавшим вложить их в криптовалюту. После этого злоумышленники скрылись с деньгами.

В Керченском проливе спасли четверых рыбаков, дрейфовавших на неисправном катере. У маломерного судна отказал двигатель в районе поселка Героевское в 500 метрах от берега. На борту судна находились четыре человека.

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