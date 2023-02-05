Аукцион по строительству школы в Краснодаре за 2,1 млрд рублей не заинтересовал подрядчиков

Конкурсная комиссия признала несостоявшимся аукцион по выбору подрядчика для строительства школы на 1875 мест в районе улицы Командорской в Прикубанском округе Краснодара, сообщается на портале госзакупок.

Аукцион на строительство школы был объявлен в ноябре 2022 года. Начальная цена контракта — 2,1 млрд руб. По окончании срока подачи заявок (12 декабря 2022 года) на участие в закупке была подана только одна заявка, в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся.

Согласно опубликованным документам, подрядчикам предлагалось разработать проектную документацию и построить само здание школы. Площадь участка составляет 33,8 тыс. кв. м. В четырехэтажном здании общеобразовательного учреждения предполагается один подземный этаж. Всего планируется оборудовать 75 классов, пищеблок, а также два актовых зала. Срок строительства, как указано в документах, с 1 февраля 2023 по 28 февраля 2025 года.

В январе положительное заключение государственной экспертизы получили проекты пяти детских дошкольных учреждений, расположенные в крупных городах Кубани.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram