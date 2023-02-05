В Керченском проливе спасли четверых рыбаков, дрейфовавших на неисправном катере

В субботу, 4 февраля, в Керченском проливе сотрудники ГИМС МЧС России оказали помощь рыбакам судна «Касатка». Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram.

У маломерного судна отказал двигатель в районе поселка Героевское в 500 метрах от берега. На борту судна находились четыре человека.

Спасатели направили в район происшествия катер с инспекторами местного подразделения ГИМС МЧС России. Судно оперативно отбуксировали в порт Камыш-Бурун в Керчи. Отмечается, что находившиеся на борту судна люди не нуждались в оказании медицинской помощи.

Тат Гаспарян

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