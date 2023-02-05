Рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП в Абинске

В субботу, 4 февраля, в Абинском районе рейсовый автобус «Майкоп-Геленджик» врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Авария произошла около 19:00 на трассе в поселке Ахтырском.
«В момент ДТП, по предварительной информации, в автобусе находилось 12 пассажиров. Медицинская помощь им не понадобилась», — сообщает ведомство.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
В субботу вечером в Сириусе в столкновении двух иномарок пострадали два человека.
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