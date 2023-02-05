Прокуратура взяла на контроль ситуацию с брошенными животными в сафари-парке Сочи

Вопросы размещения и судьба животных частного зоопарка в селе Аштырь в Сочи, которых владельцы бросили на произвол судьбы, находятся на контроле природоохранной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Фото: Александра Баева / vk.com

«Сочинской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами контролирующих органов, заповедника и национального парка принимаются меры по размещению животных, ранее находившихся на территории Сафари-парка в Сочи»,— говорится в сообщении.

Надзорное ведомство также сообщает, что сейчас животные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В соцсетях волонтеры рассказали, что на их попечении оказались животные, занесенные в Красную книгу РФ и международную Красную книгу: два орлана белохвостых, императорский орел-могильник, степные среднеазиатские лисы, носухи и филин.

«Сейчас животные временно размещены в помещениях Сочинского географического общества и на передержке в Эколого-биологическом центре, пока решается финансовый вопрос о строительстве вольеров на территории СГО»,— пишут активисты.

Ранее волонтеры общественной организации «Сочинское географическое общество» сообщили, что владельцы сафари-парка бросили сотни питомцев, среди которых мелкие хищники, экзотические птицы, верблюды, яки и медведь. Как стало известно, у сафари-парка сменился владелец, а земля, на которой должен располагаться зверинец, находится под арестом.

Первую партию животных активисты разместили в Кавказском заповеднике, Эколого-биологическом центре и Географическом обществе.

По данным волонтеров, часть животных убежали в лес, некоторые не пережили холода и голода.

Тат Гаспарян

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