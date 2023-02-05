Из брошенного сафари-парка в Сочи сбежали два верблюда и олень

В Сочи из сафари-парка, который бывшие владельцы бросили на произвол судьбы, сбежали в лес два верблюда, два яка и олень. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала член «Сочинского географического общества» Александра Баева.

Фото: Александра Баева

Всего, по словам смотрительницы, в частном зоопарке находились около 500 животных.

«Часть животных погибли, некоторых успели продать. В лес сбежали два верблюда, два яка, а также один олень. Мы забрали пять мангустов, четырех носух, 13 морских свинок, кролика, двух орланов, орла-могильника, филина, двух дикобразов, трех степных лис (корсак). В парке продолжают находиться медведь, шакал и четыре енота»,— рассказала Александра Баева.

Волонтеры общественной организации «Сочинское географическое общество» 2 февраля сообщили в соцсетях, что владельцы сафари-парка бросили сотни питомцев, среди которых мелкие хищники, экзотические птицы, верблюды, яки и медведь. Как стало известно, у сафари-парка сменился владелец, а земля, на которой должен располагаться зверинец, находится под арестом.

Первую партию животных активисты разместили в Кавказском заповеднике, Эколого-биологическом центре и Географическом обществе.

Вопросы размещения и судьба животных частного зоопарка в селе Аштырь в Сочи, которых владельцы бросили на произвол судьбы, находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

Тат Гаспарян

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