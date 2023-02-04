Житель Майкопа взял пять кредитов на 1 млн рублей и отдал деньги мошенникам

Житель Майкопа оформил пять кредитов на 1 млн руб. и отдал деньги мошенникам, пообещавшим вложить их в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Адыгее.

41-летний потерпевший рассказал, что был на связи с мошенниками, которые пообещали ему легкий заработок, с середины января. Все полученные в банках деньги мужчина отправил на специальный счет. После этого злоумышленники убеждали майкопчанина в скором получении прибыли, но в начале февраля их телефоны перестали отвечать.

Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Александр Орлов

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