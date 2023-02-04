В Сочи предъявили обвинение организаторам полета на воздушном шаре, упавшем на деревья в горах

Следователи предъявили обвинение двум жителям Сочи по делу о падении воздушного шара с пассажирами в горах курорта. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

По суду им также назначили меру пресечения: одному фигуранту дела – домашний арест, второму – подписку о невыезде.

Воздушный шар в горах Сочи совершил экстренную посадку 21 января. В нем в этот момент находились четыре пассажира, в том числе два ребенка. Следователи утверждают, что пилот воздушного шара не имел свидетельства на полеты на аэростате. Во время полета он отклонился от маршрута и допустил падение воздушного шара на ветки деревьев на высоте 2 тыс. м. https://www.kommersant.ru/doc/5783118

После происшествия приехавшие на место спасатели не сразу смогли найти пассажиров: те вылезли из корзины и ушли в неизвестном направлении. Установить их местонахождение удалось лишь через несколько часов.

По факту падения шара возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Александр Орлов

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