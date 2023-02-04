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Коммерсантъ FM
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Электрокары набирают спрос

Как рост интереса к авто на альтернативных видах тяги повлияет на российский авторынок

Более трети россиян хотят пересесть на электромобиль. Стремление многих жителей страны купить машины на электротяге показал совместный опрос, проведенный группой «Ренессанс страхование» и «Авито Авто». Больше всего в новом типе транспорта респодентов привлекает высокая экологичность, а также простота и отсутствие трат на топливо. Значит ли это, что рынок электромобилей в России в ближайшее время начнет развиваться ускоренными темпами? Выяснял Андрей Загорский.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Россияне, которые в перспективе хотели бы иметь собственный электромобиль, в основном отдают предпочтение японским маркам. Так ответили 29% участников опроса. На втором месте немецкие электромобили (20%), на третьем — российские (18%). Впрочем, не следует воспринимать результаты опроса слишком буквально, считает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его мнению, к реальному приобретению электрокара и использованию его в повседневной жизни пока готовы лишь немногие:

«Можем провести небольшой тест-драйв»

«Можем провести небольшой тест-драйв»

«Как минимум половина из тех 30%, которые говорят, что они хотели бы электромобиль, еще не готовы к этому. Для того чтобы спрос на такие авто в России увеличивался, нужно развивать инфраструктуру. И, конечно, важно работать над тем, чтобы запас хода у электромобилей увеличивался. Электрокар — это перспективный, по моему мнению, продукт для небольших городов с населением до 500 тыс. человек. Там небольшие среднегодовые пробеги, существенно меньше пробок, поэтому можно намного спокойнее планировать свой запас хода».

Однако главной помехой распространению электромобилей в России являются не технические проблемы их эксплуатации, а высокая цена, констатировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, электрокары станут массовым средством личного транспорта не раньше, чем через пять-семь лет:

«Цена — это главное препятствие в распространении электромобилей. Не зарядная инфраструктура, не запас хода, не проблемы с зимней эксплуатацией, а именно цена. Сейчас цена электромобиля, как правило, на 20-30-40% больше цены аналогичного по размерам и по характеристикам автомобиля с бензиновым двигателем. Конечно, электромобиль дешевле в эксплуатации, но, чтобы экономить во время эксплуатации, нужно сначала вывалить больше денег. И даже те субсидии, которые дает государство, эту ситуацию не слишком сильно выравнивают. Поэтому массовая электромобилизация в ближайшие даже не год, и не два, а в ближайшие пять-семь лет нам не грозит».

Правда, это вовсе не означает, что на российском рынке не будут появляться все новые марки и модели автомобилей на электротяге. Причем не исключено, что в конечном итоге сильные позиции займет электрическая версия Lada Largus, полагает Максим Кадаков:

«Новые модели, конечно, будут появляться. Сейчас мы знаем, что в Липецкой области выпускаются электромобиль Evolute, "Москвич" начинает собирать электромобили. На "Автоторе", помимо бензиновых машин, тоже будут собирать электромобили. В 2023 году будет собрана первая так называемая установочная партия электромобилей e-Largus.

Эта машина потенциально как раз может быть недорогой. Уже сейчас понятно, что это будет самый локализованный российский электромобиль. И в этом смысле он может оказаться уникальным и по цене, и по своим техническим возможностям, поскольку это минивэн вместимостью до семи человек. Предложение будет расширяться, безусловно, но это все все-таки не массовое в понимании автопрома история.

«Автотор» загрузил линии китайцами

«Автотор» загрузил линии китайцами

Кстати, ставший недавно доступным электрокроссовер Evolute i-JOY, выпускаемый в Липецкой области на базе китайского Dongfeng, стоит 3,5 млн руб. Однако, благодаря госсубсидии, его можно приобрести за 2,5 млн руб.

Пока электромобилей в России немного. Так, по данным агентства «Автостат», в 2022 году их ездило по дорогам страны около 19 тыс. При этом самой популярной была марка Nissan Leaf (12,3 тыс. штук). Второе место занимала Tesla Model 3 (1 тыс. штук), третье — Porsche Taycan (837 машин).

В то же время в мире спрос на экологичные автомобили растет стремительно. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты аналитических компаний, в 2022 году мировые продажи электромобилей увеличились на 68%. По данным издания, в 2022-м году каждая десятая машина, проданная на глобальном рынке, была на электротяге.

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