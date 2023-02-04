Электрокары набирают спрос

Более трети россиян хотят пересесть на электромобиль. Стремление многих жителей страны купить машины на электротяге показал совместный опрос, проведенный группой «Ренессанс страхование» и «Авито Авто». Больше всего в новом типе транспорта респодентов привлекает высокая экологичность, а также простота и отсутствие трат на топливо. Значит ли это, что рынок электромобилей в России в ближайшее время начнет развиваться ускоренными темпами? Выяснял Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Россияне, которые в перспективе хотели бы иметь собственный электромобиль, в основном отдают предпочтение японским маркам. Так ответили 29% участников опроса. На втором месте немецкие электромобили (20%), на третьем — российские (18%). Впрочем, не следует воспринимать результаты опроса слишком буквально, считает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков. По его мнению, к реальному приобретению электрокара и использованию его в повседневной жизни пока готовы лишь немногие:

«Как минимум половина из тех 30%, которые говорят, что они хотели бы электромобиль, еще не готовы к этому. Для того чтобы спрос на такие авто в России увеличивался, нужно развивать инфраструктуру. И, конечно, важно работать над тем, чтобы запас хода у электромобилей увеличивался. Электрокар — это перспективный, по моему мнению, продукт для небольших городов с населением до 500 тыс. человек. Там небольшие среднегодовые пробеги, существенно меньше пробок, поэтому можно намного спокойнее планировать свой запас хода».

Однако главной помехой распространению электромобилей в России являются не технические проблемы их эксплуатации, а высокая цена, констатировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, электрокары станут массовым средством личного транспорта не раньше, чем через пять-семь лет:

«Цена — это главное препятствие в распространении электромобилей. Не зарядная инфраструктура, не запас хода, не проблемы с зимней эксплуатацией, а именно цена. Сейчас цена электромобиля, как правило, на 20-30-40% больше цены аналогичного по размерам и по характеристикам автомобиля с бензиновым двигателем. Конечно, электромобиль дешевле в эксплуатации, но, чтобы экономить во время эксплуатации, нужно сначала вывалить больше денег. И даже те субсидии, которые дает государство, эту ситуацию не слишком сильно выравнивают. Поэтому массовая электромобилизация в ближайшие даже не год, и не два, а в ближайшие пять-семь лет нам не грозит».

Правда, это вовсе не означает, что на российском рынке не будут появляться все новые марки и модели автомобилей на электротяге. Причем не исключено, что в конечном итоге сильные позиции займет электрическая версия Lada Largus, полагает Максим Кадаков:

«Новые модели, конечно, будут появляться. Сейчас мы знаем, что в Липецкой области выпускаются электромобиль Evolute, "Москвич" начинает собирать электромобили. На "Автоторе", помимо бензиновых машин, тоже будут собирать электромобили. В 2023 году будет собрана первая так называемая установочная партия электромобилей e-Largus.

Эта машина потенциально как раз может быть недорогой. Уже сейчас понятно, что это будет самый локализованный российский электромобиль. И в этом смысле он может оказаться уникальным и по цене, и по своим техническим возможностям, поскольку это минивэн вместимостью до семи человек. Предложение будет расширяться, безусловно, но это все все-таки не массовое в понимании автопрома история.

Кстати, ставший недавно доступным электрокроссовер Evolute i-JOY, выпускаемый в Липецкой области на базе китайского Dongfeng, стоит 3,5 млн руб. Однако, благодаря госсубсидии, его можно приобрести за 2,5 млн руб.

Пока электромобилей в России немного. Так, по данным агентства «Автостат», в 2022 году их ездило по дорогам страны около 19 тыс. При этом самой популярной была марка Nissan Leaf (12,3 тыс. штук). Второе место занимала Tesla Model 3 (1 тыс. штук), третье — Porsche Taycan (837 машин).

В то же время в мире спрос на экологичные автомобили растет стремительно. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты аналитических компаний, в 2022 году мировые продажи электромобилей увеличились на 68%. По данным издания, в 2022-м году каждая десятая машина, проданная на глобальном рынке, была на электротяге.

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