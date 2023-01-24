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Коммерсантъ FM
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Единороссов призвали активнее искать друзей за рубежом

Контекст

23 января прошло заседание бюро Высшего совета «Единой России» (ЕР) под председательством лидера партии Дмитрия Медведева, на котором единороссы подвели итоги 2022 года и наметили планы на 2023-й. В своей вступительной речи господин Медведев поблагодарил партийцев за деятельное участие в жизни страны во время специальной военной операции, отдельно упомянув работу партийного штаба и оперативное принятие думской фракцией ЕР законов по противодействию антироссийским санкциям.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Основная часть выступления председателя ЕР была посвящена международной обстановке. Он заявил, что по итогам прошлого года стало окончательно ясно, «кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе». В связи с этим Дмитрий Медведев призвал коллег к более активному межпартийному взаимодействию с партиями «дружественных» государств, входящих, в частности, в такие организации, как АСЕАН, БРИКС и Африканский союз. «Наша партия должна помочь людям в мире понять, что специальная военная операция стала вынужденной и крайней мерой ответа на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов»,— заявил господин Медведев, добавив, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны.

Отметив, что «борьба против внешнего врага для нас сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия», политик предложил единороссам подумать о том, как помочь и другим «патриотическим силам нашей страны» выстроить диалог с идеологически близкими им зарубежными партнерами. Что же касается тех политических сил, которые «пытаются за границей занимать какую-то иную, антигосударственную позицию», то они «вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», заявил Дмитрий Медведев, завершив на этом публичную часть мероприятия.

Впрочем, два осведомленных собеседника “Ъ”, близких к руководству ЕР, уверяют, что тема борьбы с антироссийскими силами на закрытой части заседания бюро не обсуждалась и планов прорабатывать ее на законодательном уровне нет. А один из собеседников охарактеризовал слова лидера ЕР как «метафору»: «На заседании в дальнейшем говорили, наоборот, именно о межпартийном взаимодействии с теми партиями, которые поддерживают политику президента».

Андрей Винокуров

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