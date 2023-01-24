Единороссов призвали активнее искать друзей за рубежом

23 января прошло заседание бюро Высшего совета «Единой России» (ЕР) под председательством лидера партии Дмитрия Медведева, на котором единороссы подвели итоги 2022 года и наметили планы на 2023-й. В своей вступительной речи господин Медведев поблагодарил партийцев за деятельное участие в жизни страны во время специальной военной операции, отдельно упомянув работу партийного штаба и оперативное принятие думской фракцией ЕР законов по противодействию антироссийским санкциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Основная часть выступления председателя ЕР была посвящена международной обстановке. Он заявил, что по итогам прошлого года стало окончательно ясно, «кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе». В связи с этим Дмитрий Медведев призвал коллег к более активному межпартийному взаимодействию с партиями «дружественных» государств, входящих, в частности, в такие организации, как АСЕАН, БРИКС и Африканский союз. «Наша партия должна помочь людям в мире понять, что специальная военная операция стала вынужденной и крайней мерой ответа на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов»,— заявил господин Медведев, добавив, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны.

Отметив, что «борьба против внешнего врага для нас сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия», политик предложил единороссам подумать о том, как помочь и другим «патриотическим силам нашей страны» выстроить диалог с идеологически близкими им зарубежными партнерами. Что же касается тех политических сил, которые «пытаются за границей занимать какую-то иную, антигосударственную позицию», то они «вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», заявил Дмитрий Медведев, завершив на этом публичную часть мероприятия.

Впрочем, два осведомленных собеседника “Ъ”, близких к руководству ЕР, уверяют, что тема борьбы с антироссийскими силами на закрытой части заседания бюро не обсуждалась и планов прорабатывать ее на законодательном уровне нет. А один из собеседников охарактеризовал слова лидера ЕР как «метафору»: «На заседании в дальнейшем говорили, наоборот, именно о межпартийном взаимодействии с теми партиями, которые поддерживают политику президента».

Андрей Винокуров