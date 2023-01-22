Потолочное перекрытие

Всю прошедшую неделю Белый дом категорически отказывался от предложений республиканцев из Палаты представителей начать переговоры по потолку госдолга. Консерваторы поднять потолок не отказываются, но считают, что взамен правительству США надо сократить бюджетные траты. Джо Байден называл своих критиков «финансово сумасшедшими», а ведущие СМИ обвинили их в «экономическом терроризме». Но в конце недели, уже после того, как долг достиг своего потолка, обе стороны заявили о готовности к переговорам. Пока неясно, какие траты пойдут под нож. Среди возможных вариантов — инфраструктурные проекты, программы помощи другим странам и расходы Пентагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден (справа) и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: Susan Walsh / AP Президент США Джо Байден (справа) и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: Susan Walsh / AP

В четверг государственный долг США перешагнул отметку $31,4 трлн. Это выше лимита, установленного Конгрессом чуть больше года назад. Министр финансов Джанет Йеллен в четверг в письме спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти сообщила (.pdf), что в США начался «период приостановки выпуска долговых обязательств», который продлится до 5 июня текущего года. До этого периода Минфин будет принимать так называемые экстренные меры, которые позволят перераспределить бюджетные расходы. За это время, надеется ведомство, Конгресс и американская администрация смогут договориться о поднятии потолка.

Если урегулировать вопрос не удастся, под удар попадет не только финансовая стабильность США, но и вся мировая экономика, не раз предупреждала республиканцев Джанет Йеллен.

Напомним, что вопрос внешних заимствований стал одним из центральных пунктов в переговорах в начале января лидера республиканцев Кевина Маккарти с правым крылом партии. Последнее настаивало на сделке: сокращение бюджета в обмен на согласие увеличения лимита долга. Правые консерваторы были готовы поддержать господина Маккарти в ходе голосования на должность спикера Палаты представителей только в случае, если он согласится продвигать эту сделку. Другим условием правых было снижение числа голосов, необходимых для вынесения на голосование вопроса о доверии спикеру. Таким образом консерваторы застраховались на случай, если Кевин Маккарти нарушит их договоренности. И тому пришлось пойти на эти условия, поскольку если бы он на них не согласился, то вряд ли возглавил бы Палату представителей.

И вот теперь ему приходится держать слово. Битва вокруг поднятия потолка госдолга начала разворачиваться уже на прошедшей неделе. Всего за несколько дней до того, как лимит был достигнут, госпожа Йеллен сообщила об этом Кевину Маккарти. Республиканец Чип Рой в интервью CNN рассказал, что республиканцы в палате уже готовят свои предложения и к концу марта намерены передать их Минфину, указав, какие расходы должны быть приоритетными в случае, если палата разрешит наращивать заимствования. В беседе с журналистами господин Маккарти тоже продемонстрировал жесткую позицию, заявив, что консерваторы больше не допустят «расточительных трат», и призвал Джо Байдена быстрее сесть за стол переговоров.

Вплоть до конца недели Белый дом отвергал какие-либо переговоры по вопросу поднятия потолка. А ведущие СМИ, такие как The New York Times, обвинили республиканцев в «экономическом терроризме».

Телеканал MSNBC добавил также, что среди вариантов, которые республиканцы могли бы предложить, практически нет приемлемых для Белого дома или Сената.

«Более того, неясно, сможет ли какая-либо комбинация существенно сократить дефицит федерального бюджета или даже получить поддержку (всей.— “Ъ”) фракции Республиканской партии»,— резюмировал телеканал.

Агентство Bloomberg обратило внимание на то, что обязательства, которые взял на себя лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, могут войти в противоречие с тем, что пытается сделать Кевин Маккарти. Лидер меньшинства в Сенате Макконнелл в конце декабря вместе с 17 однопартийцами поддержал законопроект о бюджете на текущий финансовый год (что подразумевает увеличение госдолга более чем на $1 трлн), а не далее как в минувший четверг выразил уверенность в том, что кризиса, связанного с заимствованиями, удастся избежать. Таким образом, лидер республиканцев намекнул коллеге в нижней палате, чтобы тот особо не усердствовал.

Другой влиятельный республиканец Дональд Трамп также ограничил господина Маккарти в маневре. Экс-президент, с одной стороны, поддержал инициативу урезать расходы, планируемые Джо Байденом — президентом с самыми «безрассудными тратами, которые кто-либо когда-либо делал в истории нашей страны».

По версии Дональда Трампа, «Байден растратил триллионы федерального бюджета на безумие левых и нелепую новую "зеленую сделку", которая является огромной проблемой», «распахнул нашу казну и наши границы».

С другой же стороны, экс-президент призвал «ни при каких обстоятельствах» «не урезать ни цента из Medicare (программа медицинского страхования для людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.— “Ъ”) или Social Security (государственный пенсионный фонд.— “Ъ”)». И это при том, что более половины дополнительных бюджетных расходов приходится именно на те статьи, которые Дональд Трамп призвал не сокращать.

Если же смотреть на все бюджетные расходы за текущий финансовый год, то $858 млрд из них было выделено Пентагону. И источники MSNBC утверждают, что Кевин Маккарти согласился с требованием однопартийцев сократить оборонный бюджет до уровня предыдущего года — примерно до $780 млрд. Эта идея нравится далеко не всем республиканцам в Палате представителей, утверждает телеканал. Такие смешанные сигналы со стороны однопартийцев затруднят спикеру палаты заключение сделки и подрывают единство партии, считает Bloomberg.

Джо Байден тем временем всю прошлую неделю занимал непреклонную позицию и в своем выступлении называл критиков дефицита бюджета «финансово сумасшедшими». Однако все изменилось в пятницу. Американский лидер в ходе общения с десятком мэров американских городов на вопрос по потолку госдолга заявил: «Мы собираемся немного обсудить это с новым лидером большинства в Палате представителей».

Кевин Маккарти в своем Twitter написал в ответ: «Президент Байден: я принимаю ваше приглашение сесть и обсудить ответственное повышение потолка долга для решения проблемы безответственных государственных расходов. Я с нетерпением жду нашей встречи». Правда, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер немного поумерила пыл республиканцев из нижней палаты, отметив в заявлении, что речь идет о «серии встреч» с лидерами нового Конгресса. Да и точной даты встречи пока нет.

Глава вашингтонского рейтингового агентства Smith’s Research & Gradings Терри Смит в беседе с «Ъ» отметил, что вряд ли Джо Байден пойдет наперекор своей повестке и согласится на все условия республиканцев. «Нас ждут серьезные и напряженные переговоры»,— отметил он. «Джо Байден — умелый переговорщик, который начинает процесс обмена мнениями, чтобы Америка находилась в рамках исполнения своих финансовых и социальных обязательств»,— отмечает эксперт.

Господин Смит считает, что США «занимали слишком много» и «это является ошибкой, источником риска». А предстоящие переговоры, по его мнению, станут «первой попыткой использовать ответственный подход в расходовании госсредств».

Эксперт ожидает, что по итогам сделки стороны могут договориться о сокращении части социальных расходов, обещанных в первые два года правления администрации Байдена. Например, под секвестр могут попасть траты в рамках закона об инвестициях в инфраструктуру на $550 млрд, некоторые программы иностранной помощи и межгосударственного взаимодействия. «В конце концов, судя по действиям и заявлениям, Байден согласился с политикой "Америка в первую очередь". И его администрация приоритетным будет считать именно расходы внутри страны»,— заключил он.

Екатерина Мур, Вашингтон