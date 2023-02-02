Краснодарцы победили как никогда

В центральном матче недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС принимал «Локомотив-Кубань». Противостояние этих команд, растянувшееся уже на почти четыре десятка встреч, стало своего рода классикой российского баскетбола. В этот раз сильнее на голову были краснодарцы, одержавшие победу со счетом 103:70. Лидер чемпионата ЦСКА в гостях играл с «Нижним Новгородом» и снова победил, продлив свою триумфальную серию уже до 24 матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 14 очков Владислава Емченко (слева) помогли «Локомотиву-Кубани» разгромить УНИКС

Фото: Артём Дергунов, Коммерсантъ 14 очков Владислава Емченко (слева) помогли «Локомотиву-Кубани» разгромить УНИКС

Фото: Артём Дергунов, Коммерсантъ

В предыдущие сезоны УНИКС и «Локомотив-Кубань» пересекались с учетом регулярного чемпионата и play-off 36 раз и так и не выяснили, кто же сильнее,— счет личных встреч был равным. Однако в сезоне текущем вроде бы стало вырисовываться преимущество казанцев, которые вообще на первом этапе потерпели только два поражения, оба раза от армейцев. Что касается краснодарцев, то у них как-то затянулся процесс слаживания команды, что не могло не приводить к осечкам. В группу A (ее участники автоматически получили места в play-off) на втором этапе они пробились, но не без труда. Так что при сугубо формальном подходе к оценке текущего уровня команд можно было ставить на не особо трудную победу УНИКСа. Но при более внимательном изучении состояния противников получалось, что потенциальное превосходство казанцев не столь уж очевидно.

Примечательными были предыдущие матчи УНИКСа и «Локомотива-Кубани». Обе команды победили, обе с трудом.

Но если УНИКСу, причем на его площадке, противостоял крепкий, но все же не звездный «Нижний Новгород», то краснодарцы бились в гостях против действующего чемпиона лиги «Зенита». Соперника для себя крайне неудобного — в Санкт-Петербурге «Локомотив-Кубань» не побеждал с 2019 года. Так что были все основания полагать, что «Локомотив-Кубань» на данный момент готов как минимум не хуже УНИКСа.

Как показал ход матча, краснодарцы готовы не просто не хуже, а сильно лучше казанцев. Разве что первая четверть встречи прошла в равной борьбе. Что случилось потом, главному тренеру казанцев Велимиру Перасовичу еще только предстоит выяснить.

Но он, кажется, очень быстро понял, что с командой творится что-то неладное. Отсюда его нервный срыв, отсюда заработанный на ровном месте технический фол. Ощущение было такое, что казанцев просто отключили от электросети и сбили им все прицелы, а попытки Перасовича переломить ситуацию результата не давали. Можно, конечно, посетовать на то, что команде приходится тяжело без травмированного Джалена Рейнолдса. Но потеря даже столь важного игрока не объясняет лавину ошибок, которые допускали хозяева. Разве что Винса Хантера не зацепило общее состояние казанской команды. Но даже набранные им 22 очка никак не смогли помочь УНИКСу.

Что касается краснодарцев, то они явно получали удовольствие от игры. У главного тренера железнодорожников Александра Секулича день получался в некотором роде скучным. Ему вовсе не надо было подгонять свою команду. Она сама рвалась вперед, то привычно выводя на броски Джайлена Барфорда, то организуя шансы для Криса Хортона или Владислава Емченко, то выдвигая на снайперскую позицию Александра Щербенева.

Даже когда отрыв гостей перевалил за 20 очков, а случилось это еще в третьей десятиминутке после дальнего броска Барфорда, «Локомотив» не останавливался и по-прежнему давил как под чужим, так и под своим щитами.

И в итоге добился разгромной победы со счетом 103:70 (так крупно краснодарцы УНИКС еще не обыгрывали) и поднялся на четвертое место.

Лидер регулярного чемпионата ЦСКА в гостях играл с «Нижним Новгородом». Напомним, победная серия армейцев началась в первом туре и до сих пор продолжается. Так что главная интрига в матчах с участием армейцев заключается в том, когда же они наконец проиграют и проиграют ли вообще. Ответа на этот вопрос пока нет. В четверг «Нижний Новгород» отлично провел три четверти, но в финальной класс ЦСКА сказался. Армейцы выиграли 89:70, и это была их 24-я победа с начала сезона.

Александр Петров