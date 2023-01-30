«Локомотив-Кубань» отбыл с победой

Первый же тур второго этапа регулярного первенства Единой лиги ВТБ подарил зрителям суперматч. Устроили его в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Локомотив-Кубань», выдавшие противостояние, исход которого решился на последних секундах. Удачливее благодаря более чем своевременному броску Владислава Емченко были гости, победившие со счетом 92:90. Для краснодарцев — это первая с 2019 года победа в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Лига ВТБ Фото: Единая Лига ВТБ

У «Зенита» и «Локомотива-Кубани», похоже, входит в привычку выдавать шикарные матчи, исход которых неясен до самой сирены. Еще в первой встрече сезона, в ноябре, соперники организовали что-то безумное. Тогда «Локомотив-Кубань» сыграл блестящую первую половину матча, позволив набрать действующему чемпиону лиги только 25 очков. Но затем краснодарцы выдали очень плохую третью четверть, в которой проиграли 5:30 и отстали от «Зенита» на 21 очко. Однако это не помешало железнодорожникам вскоре сравнять счет и уступить только в самой концовке. Меньше трех недель назад в игре второго круга первого этапа «регулярки» судьба матча также решалась на последних секундах, и в тот раз снова удача была на стороне «Зенита». На третью встречу сезона, уже в рамках противостояния в Группе А (по регламенту в нее попали шесть сильнейших команд первой стадии, и все они уже обеспечили себе места в play-off, шесть участников Группы B разыграют оставшиеся две путевки в play-off), «Локомотив-Кубань» прибыл с нескрываемым намерением все-таки поквитаться с «Зенитом». И вполне преуспевал в этом деле. Железнодорожники не были явно сильнее действующего чемпиона лиги, но в перестрелке, устроенной командами в первой четверти (на двоих команды за 10 минут набрали 54 очка), все же чуть чаще оказывались точнее. Этого хватило, чтобы завершить четверть с профицитом в шесть очков. А уже ближе к середине второй десятиминутки благодаря работе связки Джейлен Барфорд—Андрей Мартюк отрыв гостей достиг 11 очков.

Преимущество, с одной стороны, солидное, с другой — помня о непредсказуемом характере встреч питерской и краснодарской команд, ни к чему не обязывающее. Так и вышло. «Зениту», который после большого перерыва перестроил игру в обороне и стал уделять куда больше внимания защите периметра (благодаря этому за всю третью четверть гости ни разу не сумели попасть в кольцо с дистанции), удавалось шаг за шагом подтягиваться к лидеру. Иногда это бывали даже не отдельные шаги, а их серии. Особенно в отрезках, когда получалась игра у Томаса Эртеля. Француз и забивал вполне солидно (14 очков за матч), но в основном работал на команду (десять результативных передач). Если бы еще с трехочковыми попытками у него дела обстояли получше, получилась бы вообще идеальная игра в его исполнении. Но, вероятно, свои снайперские способности Эртель приберег для «Матча звезд». Помимо собственно игры он также выступит в конкурсе по трехочковым броскам. Напомним, что в этом сезоне главное шоу Единой лиги ВТБ (состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене») пройдет в новом формате: сыграют команды Old School и New School. В первую помимо Эртеля попали также: Райан Боутрайт, Малик Диме (оба «Парма»), Алексей Швед, Никита Курбанов, Каспер Уэйр (все ЦСКА), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Евгений Воронов (МБА), Джеймс Эннис («Самара»), Андрей Воронцевич, Луи Лабери, Джален Рэйнольдс (все УНИКС). Во вторую: Джастин Роберсон («Парма»), Джейлен Барфорд, Андрей Мартюк (оба «Локомотив-Кубань»), Даниил Касаткин, Андрей Лопатин (оба МБА), Ненад Димитриевич, Дэрил Мэйкон (оба УНИКС), Самсон Руженцев, Антон Астапкович, Никола Милутинов (все ЦСКА), Сергей Карасев («Зенит»), Малик Ньюмэн («Автодор»).

Благодаря запалу, переданному «Зениту» Эртелем, плюс паре очень своевременных и сложных попаданий в исполнении Сергея Карасева, к последней четверти от преимущества краснодарцев почти ничего не осталось. И все же казалось, что силы хозяев на исходе, что еще немного — и «Локомотив-Кубань» снова восстановит комфортный отрыв. Уж слишком часто и легко хозяева позволяли гостям устаивать шоу под своим щитом. Но «Зенит» выручали в нужные моменты дальние попадания. Плюс вовремя включился новичок «Зенита» Ройс Хэмм, попадания которого в концовке во многом и привели к тому, что всего за несколько секунд до сирены счет был равным — 90:90. В результате все решилось в последней атаке «Локомотива-Кубани». Барфорд наверняка собирался бросать сам, но под прессингом чуть было не упустил мяч. Он все-таки сумел отпасовать на Владислава Емченко, а тот взял и попал со средней дистанции. У «Зенита» еще оставались какие-то секунды на ответную атаку, и был дальний бросок Трея Томпкинса, но именно он в кольцо не влетел. К слову, это был первый промах Томпкинса с дистанции за весь матч. Его пять предыдущих попыток неизменно достигали цели.

В итоге «Локомотив-Кубань» победил со счетом 92:90 (это первая с 2019 года победа краснодарцев в Санкт-Петербурге) и поднялся с шестого на пятое место. «Зенит» остался на третьей позиции. Первые две занимают ЦСКА (армейцы в воскресенье обыграли МБА и продлили свою победную серию до 22 встреч) и УНИКС.

«Это был отличный матч, мы начали игру так, как хотели, задали тон всей игре. Постарались остаться командой, играть в командный баскетбол даже тогда, когда "Зенит" вернулся в игру. Спасибо последнему броску Емченко, но кроме этого мы не потеряли фокус, не потеряли постоянства в своей игре. Это главное. Мы знали, что "Зенит" — отличная команда, но командный дух и командные усилия "Локо" сегодня были сильнее»,— отметил после матча главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич.

Александр Петров