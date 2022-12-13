Приезжайте в ГОСТы

Росстандарт утвердил стандарт для сертификации ввозимых и производимых на территории РФ электросамокатов, моноколес и прочих электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ). ГОСТ, который начнет действовать с 1 февраля, пока подразумевает добровольное исполнение: производители, желающие сертифицировать свои устройства по новым правилам, должны ограничить максимальную скорость моделей 25 км/ч, ввести функцию автоматического замедления девайсов в парках и обеспечить ударные нагрузки при краш-тесте. Кикшеринговые сервисы уже модернизировали таким образом имеющийся парк самокатов. Производители мощных моделей для личного пользования готовы соблюдать новые правила после того, как ГОСТ станет обязательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Росстандарт утвердил ГОСТ-Р 70514-2022 «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний», который вступит в силу с 1 февраля 2023 года. «Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей»,— заявил в этой связи глава Росстандарта Антон Шалаев.

Число электросамокатов и прочих СИМ (личных и шеринговых) многократно выросло за последние несколько лет. Как следствие, растет связанная с этими средствами передвижения аварийность. В этой связи Минтранс подготовил поправки к ПДД, регулирующие правила передвижения СИМ (в том числе ограничение скорости, массы и т. д.), которые вступают в силу 1 марта 2023 года. ФГУП НАМИ, дептранс Москвы совместно с кикшеринговыми сервисами параллельно занимались разработкой ГОСТа по сертификации и испытаниям ввозимых и производимых в РФ СИМ.

Стандарты, напомним, являются добровольными к применению нормативами, если иное не закреплено в законе или другом нормативном акте (например, ряд стандартов в области безопасности движения включены в перечень обязательных отдельным распоряжением правительства РФ). Утвержденный ГОСТ для СИМ — добровольный.

Компании, которые захотят сертифицировать свои модели по утвержденному стандарту, должны будут ограничить скорость движения девайса 25 км/ч, установить модуль по определению местоположения, закрепить функцию автоматического замедления в парках и скверах.

Документ также определяет методы испытаний, требования к маркировке, комплектации, зарядке батарей, прочности при ударе (по аналогии с автомобильным краш-тестом). Проверка всех ввозимых в РФ СИМ приведет к повышению «уровня безопасности эксплуатации устройств», пояснил замглавы гендиректора НАМИ Сергей Аникеев. Если электросамокат способен разгоняться выше 25 км/ч, он сертифицируется как мопед или мотоцикл — об этом прямо говорится в утвержденном ГОСТе.

В кикшеринговых сервисах «Яндекс.Go», Whoosh и Urent во вторник, 13 декабря, заявили, что все их электросамокаты уже соответствуют новым ПДД и ГОСТу. Стандарт может стать «первой ступенью» к формированию технического межгосударственного регламента, предположили в пресс-службе Urent, после чего требования к ввозу СИМ ужесточатся. Не исключено, что новый документ будет использоваться при разборе ДТП с пострадавшими, когда суду нужно будет установить юридический статус конкретного СИМ и его пользователя, предполагает источник на рынке.

Несмотря на добровольность исполнения, эксперты новый стандарт считают чрезмерно жестким.

Профессор кафедры «Автомобили» Московского автодорожного института МАДИ Виталий Гаевский обращает внимание на норму, согласно которой СИМ должны иметь функцию дистанционного управления и замедления: ее внезапное включение, считает он, может привести к падению пользователя, который к резкому снижению скорости может быть просто не готов. «Отслеживание местоположения законопослушного гражданина без его ведома — нарушение его прав и свобод, посягательство на его частную жизнь»,— считает господин Гаевский. Ему также не нравится пункт, согласно которому моноколеса должны быть оборудованы пультом для включения «звукового предупреждающего устройства». «Ведь я могу голосом предупредить окружающих, а тут мне придется отвлекаться от движения, постоянно держа в руках этот пульт»,— пояснил “Ъ” господин Гаевский. Потеря связи пульта с СИМ будет приводить к остановке моноколеса, что вообще небезопасно для пользователя, отмечает эксперт.

Отметим, ряд компаний торгуют мощными электросамокатами, способными разгоняться до 75 км/ч. «Рынок рано или поздно будет зарегулирован,— пояснил “Ъ” исполнительный директор kugoo-russia.ru (официальный дистрибутор техники kugoo) Илья Приймак.— Если ГОСТ станет обязательным, мы будет сертифицировать технику по нему. Будем вводить ограничение скорости на наших электросамокатах, соблюдая все остальные требования. Но нужно время, чтобы перепрофилировать производство под новые требования. Что касается сертификации отдельных мощных моделей в качестве мопедов, наши юристы пока изучают такую возможность».

Обязательность применения ГОСТа резко повысит стоимость СИМ, прогнозирует руководитель Центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов. Он привел в пример норму, согласно которой электросамокаты и моноколеса должны иметь блок с сим-картой (для принудительного замедления устройства в парках) с гарантией работы в течение семи лет. «Сам по себе такой блок может стоить 5–10 тыс. руб., при это непонятно, к какому сервису он должен подключаться»,— говорит эксперт.

Иван Буранов