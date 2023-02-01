Хуснуллин: расселение жителей Курской и Брянской областей проведут по примеру Белгородской

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил о необходимости расселения жителей приграничных районов Курской и Брянской областей в связи с прямой угрозой их жизни из-за обстрелов. По словам господина Хуснуллина, расселение проведут в соответствии с механизмом, утвержденным ранее в Белгородской области.

«В настоящее время в Белгородской, Курской, Брянской областях мы столкнулись с ситуацией, когда требуется расселение граждан в связи с прямой угрозой их жизни. Также мы мониторим ситуацию на территории других приграничных областей — это Брянская и Курская области. С ними тоже отработали объемы их затрат. Механизм если сегодня будет утвержден, мы оперативно также с ними все вопросы (решим.— "Ъ"),— заявил вице-премьер РФ.

Господин Хуснуллин также отметил, что наиболее сложная ситуация из-за украинских обстрелов сложилась в Белгородской области. По его словам, количество уже отселенных жителей превысило 3,7 тыс. «Общая потребность жителей региона для решения этой задачи оценивается в 9,4 млрд руб. Подготовлены участки, подготовлены места, куда люди могут переехать. Обеспечено это все необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой»,— уточнил он.

Также в рамках совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций, Владимир Путин поставил Минобороны задачу ликвидировать возможность обстрела приграничных регионов. Вчера, 31 января, президент разрешил устанавливать бессрочно уровни террористической опасности в приграничных с Украиной районах.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева