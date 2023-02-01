Апелляция оставила экс-зампредседателя правительства Прикамья под домашним арестом

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) рассмотрел жалобу защиты бывшего зампредседателя правительства региона Елены Лопаевой на решение Пермского краевого о продлении ей домашнего ареста до 8 апреля. Госпожа Лопаева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере в группе лиц). Речь идет о хищении денежных средств фонда «Содействие XXI век» в размере 67,7 млн руб. Сама госпожа Лопаева с квалификацией своих деяний не согласна. После предъявления ей окончательного обвинения она написала явку с повинной, где призналась в халатности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В апелляционной жалобе адвокаты Ильдар Салахиев и Александр Березин акцентировали внимание на том, что госпоже Лопаевой требуется срочная стоматологическая операция. Кроме того, вопреки доводам следствия, она не имеет возможности воспрепятствовать расследованию дела. Представитель гособвинения настаивал, что Пермский краевой суд принял верное решение, а невозможность нахождения ее под домашним арестом не подтверждается медицинскими документами.