Переработка отдаляется от России

Санкции против России и ограничение импорта ее нефти привели к потере контроля российских компаний над многими зарубежными перерабатывающими активами, которые только начали приносить им хороший доход на фоне относительно низких цен на нефть и высоких — на топливо. В перспективе НПЗ в Европе могут быть или национализированы, или проданы инвесторам, способным обеспечить их сырьем и финансированием. В большинстве случаев речь идет об американских или ближневосточных компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bogdan Cristel / Reuters Фото: Bogdan Cristel / Reuters

К концу года три крупнейшие российские компании — «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» — потеряли контроль над рядом своих иностранных нефтеперерабатывающих заводов на фоне вступления в силу с 5 декабря запрета на импорт в ЕС морем нефти из РФ. Таким образом, санкции разрушили традиционные цепочки поставок сырья на НПЗ, заставив правительства стран, где они расположены, искать альтернативные варианты закупок.

Безопасность превыше всего

Первой обеспечить себе энергобезопасность, получив в управление российские активы, решила Германия. В середине сентября правительство страны, где расположено несколько заводов «Роснефти», взяло на себя на полгода управление двумя структурами российской нефтекомпании, которым принадлежат три НПЗ. Речь идет о RN Refining & Marketing GmbH и Rosneft Deutschland GmbH. Компании владеют 28,6% в НПЗ Bayernoil в Фобурге-на-Дунае, 24% MiRO в Карлсруэ, а также 54,2% в PCK в Шведте. В общем они перерабатывали около 12 млн тонн нефти, занимая 12% на топливном рынке Германии. Помимо этого «Роснефть», которая вошла в капитал заводов в 2011 году, обеспечивала 20 млн тонн импорта нефти в страну. В конце февраля компания даже вела переговоры об увеличении до 91,7% портфеля в своем ключевом германском активе в Шведте, но не успела закрыть сделку с англо-голландской Shell до начала спецоперации на Украине.

Этот завод по факту не должен был пострадать от запрета на морские перевозки российской нефти, так как получает ее по выведенному из-под санкций нефтепроводу «Дружба». Но Польша и Германия в инициативном порядке заявили, что с 2023 года прекратят закупки и по этому маршруту. Легитимность перехода контроля над принадлежащими «Роснефти» долями в НПЗ германское правительство аргументировало законом об энергетической безопасности. Согласно документу, если выявленные Министерством экономики угрозы не будут устранены в течение шести месяцев, то оно имеет право национализировать компании. В «Роснефти» не сомневаются, что именно этим ситуация и завершится, и считает активы безвозвратно утраченными, оставляя за собой право обратиться в суд.

В свою очередь, Берлин, получивший под контроль пакеты российской нефтекомпании, пытается наладить поставки нефти на завод в Шведте. Так, в августе «компенсационная» партия нефти из США была доставлена через порт Росток. Еще одна поставка, из Норвегии, была осуществлена через польский Гданьск. С января именно Польша должна обеспечивать НПЗ объемами нефти, достаточными для обеспечения мощности предприятия в 70%. Как сообщал вице-президент «Транснефти» (оператор нефтепровода «Дружба») Сергей Андронов, несмотря на заявление о прекращении закупок, на 2023 год польские потребители разместили заявки на покупку по этому маршруту 3 млн тонн сырья. Не исключено, что часть этой нефти сменит «прописку» на европейскую и далее будет направлена в Германию. Помимо этого Берлин ведет переговоры о поставках нефти с Казахстаном через Румынию и далее опять по «Дружбе». Но пока Астана отказывается давать твердые гарантии поставок.

Вынужденная продажа

В не менее сложную ситуацию попал ЛУКОЙЛ, владелец комплекса ISAB в Италии, 45% завода Zeeland в Голландии, НПЗ Petrotel Lukoil в румынском Плоешти, а также завода в Бургасе (Болгария). Управление над одним из них компания уже потеряла в начале декабря. Тогда правительство Италии выпустило специальный декрет о защите национальных интересов, который позволил ей передать временный контроль на ISAB правительству. Сейчас Рим ведет переговоры с национальными и международными компаниями о продаже принадлежащего ЛУКОЙЛу актива. Наиболее вероятными покупателями называются американская Crossbridge Energy Partners и катарский фонд GSSG. Сумма сделки может составить, по неофициальной информации, около $1,5 млрд, в то время как сама российская нефтекомпания покупала его на $500 млн дороже. Сделка может быть закрыта до конца года. После отказа от российской нефти обеспечиваться расположенный на Сицилии завод может из стран Ближнего Востока и Черного моря. То же можно сказать и о голландском Zeeland. Располагая крупнейшим в Европе портом Роттердам, во многом специализирующемся на перевалке нефти и нефтепродуктов, Нидерланды смогут без проблем обеспечить НПЗ мощностью всего 3,6 млн тонн в год.

В начале декабря стало известно, что законопроект о национализации НПЗ в Бургасе готовят болгарские чиновники. Он позволит правительству Болгарии в случае необходимости взять под контроль нефтеперерабатывающий актив ЛУКОЙЛа. В первом чтении документ уже одобрила комиссия парламента по экономике и энергетике, а также поддержал глава Минэнерго технического правительства Николай Стоянов. В то же время партия «Возрождение» выступила против законопроекта, назвав его попыткой национализации имущества российской компании. Но пока документ не одобрен, ЛУКОЙЛ получил право работать дальше и экспортировать продукты из переработанной российской нефти с НПЗ до 5 марта 2023 года, несмотря на европейское эмбарго.

Временная передышка

В Румынии пока открыто не говорят о переходе завода ЛУКОЙЛа под управление правительства. Там уверяют, что вместе с компанией государству удалось найти альтернативные источники поставок сырья для бесперебойного функционирования предприятия. Но все же ряд сложностей завод испытывает. Прежде всего речь идет об увеличении стоимости доставки. До сих пор завод получал сырье по короткому танкерному плечу Новороссийск—Плоешти. Если же нефть придется завозить через Босфор и Дарданеллы из средиземноморских портов, это увеличит транспортные расходы на цену перепробега танкеров и сбор, который Турция взимает за прохождения проливов.

Другим вариантом может стать сохранение поставок через российский Новороссийск, где расположен терминал Каспийского трубопроводного консорциума. Тогда ключевым поставщиком для завода в Плоешти становится Казахстан.

Открытым остается вопрос владения европейским НПЗ и у «Газпром нефти», которой принадлежит 56,15% в «Нефтяной индустрии Сербии». Актив оказался затронут санкциями, когда поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу в Хорватии попали под запрет с декабря в рамках нового пакета санкций ЕС. Власти Сербии, которые еще недавно говорили о сохранении за российской компанией ее доли, все же не исключают возможности национализации актива в случае обострения ситуации.

Впрочем, эксперты считают потерю российскими компаниями иностранных заводов некритической для них, но ощутимой с учетом того, что сейчас традиционно низкая маржинальность переработки в Европе достигла рекордного уровня. Это связано с высокими ценами на нефтепродукты на фоне подешевевшей нефти из России. Впрочем, некоторые из российских владельцев, например ЛУКОЙЛ, уже списали существенную часть убытков, связанных с зарубежными предприятиями, так что в 2023 году возможная потеря активов не станет ударом по их финансовой отчетности.

Дмитрий Коптев