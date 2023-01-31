Патруль устал от езды

Как стало известно «Ъ», суд вернул в надзорный орган громкое уголовное дело о хищении более миллиарда рублей, выделенных на закупки автомобилей Skoda для нужд МВД. Сделано это было из-за ошибок, допущенных в обвинении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Замоскворецкий райсуд Москвы должен был рассмотреть по существу уголовное дело в отношении менеджера по корпоративным клиентам подразделения «Шкода» филиала ООО «Фольксваген Груп Рус» в столице Елены Яковлевой, экс-сотрудника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгения Никитенко (с 2008-го по 2015-й год он возглавлял камчатскую Госавтоинспекцию, а затем был переведен в центральный аппарат министерства), а также учредителя и генерального директора ООО «Центр подготовки и поддержки “Движение”» Сергея Кузьменко и Дениса Давыдова. Все они обвиняются Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК).

Однако, как сообщил «Ъ» представитель суда, в ходе предварительных слушаний было установлено, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса.

В связи с этим судья Наталья Чепрасова вынесла решение о возвращении уголовного дела в утверждавшую обвинение Генпрокуратуру, а оттуда — в ГСУ СКР.

Какие именно нарушения были выявлены в деле, в суде не уточнили. Однако, как следует из постановления Мосгорсуда, вынесенного уже после завершения расследования, среди них могут оказаться и нарушения, связанные с ознакомлением с делом. Так, в документе сообщалось, что обвиняемая Елена Яковлева прочитала всего 37 томов, а ее защитники — 36 и 53 тома из 177 томов уголовного дела. В ознакомлении их не ограничивали, но, учитывая новогодние праздники, дочитать материалы стороны они могли и не успеть.

Защитники, впрочем, обсуждать судебное решение с «Ъ» не стали, сославшись на то, что не имеют соответствующего разрешения от клиентов.

При этом следует отметить, что опытная судья Наталья Чепрасова не первый раз преподносит сюрпризы следствию и надзору. Так, например, рассматривая дело о хищениях у МКБ «Компас» 1,4 млрд руб. по контрактам на поставки запчастей и комплектующих для нужд ПВО, ВМФ и ВВС вооруженных сил Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии «Рособоронэкспорта», она сняла с подсудимых обвинение в самом тяжком преступлении — в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК), что позволило им избежать длительных сроков.

Та же судья Наталья Чепрасова, осудив за хищения на девять лет бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова (сейчас защита добивается его освобождения в связи со смертельным заболеванием), оправдала его по еще более тяжкому обвинению в получении взяток (ст. 290 УК). При этом срок от судьи получила и чиновница ФСИН, признававшая вину и дававшая показания на своего начальника.

Устоит решение судьи Натальи Чепрасовой на этот раз или нет, пока не ясно. Гособвинение, представленное той же Генпрокуратурой, подало на него апелляционное представление в Мосгорсуд.

По версии ГСУ СКР, в 2019 году Сергею Кузьменко как учредителю организации, обладающей эксклюзивным правом на переоборудование гражданских транспортных средств в патрульные автомобили, стало известно о выделении МВД России значительных бюджетных средств для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которым в числе прочего было предусмотрено обновление автопарка Госавтоинспекции машинами Skoda.

После этого, считает следствие, Сергей Кузьменко, Денис Давыдов, Евгений Никитенко и Елена Яковлева, объединившись в организованную группу, «реализовали сложную многоэтапную схему хищения бюджетных средств с привлечением ведущих представителей автомобильного бизнеса России, руководители и представители которых не были осведомлены о преступных намерениях указанных лиц». В результате «умышленного завышения цен и нарушения принципов добросовестной ценовой конкуренции» предполагаемые мошенники при реализации девяти государственных контрактов похитили более 1,1 млрд руб.

Фигуранты, которые находятся под домашним арестом, свою вину не признают. Следствием же был наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на полную сумму причиненного ущерба.

Кстати, проблемы с патрульными машинами в российской полиции не решены до сих пор. В прошлом году, как сообщал «Ъ», в первую очередь из-за санкций МВД так и не смогло найти поставщика необходимых для ГИБДД 2,8 тыс. новых автомобилей.

Николай Сергеев