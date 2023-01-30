Главные новости за 30 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре в доме на ул. Бородина из-за взрыва походного газового баллона обрушился балкон. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Взрыв баллона произошел во время приготовления пищи – днем в доме отключили свет. Приготовив еду, жильцы оставили баллон с газом на плите. Когда свет дали, электроплита нагрелась и баллон взорвался.

Мэр Краснодара Евгений Наумов потребовал проверить организацию концертов певицы Инстасамки. Он считает, что «положительного и доброго в этих концертах нет», а сами концерты не несут ничего, «кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи».

В Краснодарском крае планируется построить пять мусороперерабатывающих производств стоимостью 24 млрд руб. и общей мощностью 1,4 млн тонн. Российский экологический оператор (РЭО) уже подал три частные концессионные инициативы в администрацию региона на строительство трех из них.

Санаторий МВД «Искра» в Сочи добился в Арбитражном суде Краснодарского края отмены решения мэрии курорта, которая ранее решила включить проезд между корпусами в перечень дорог общего пользования.

Краснодарское ООО «Горные вершины» запросило согласие ФАС на покупку курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Компания связана с экс-губернатором Кубани, бывшим министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. Стоимость сделки может составить 17 млрд руб.

Суд в Краснодаре возобновил производство по делу о взыскании с кубанского минфина в пользу компании «Свет звезд» 433,2 млн руб. ущерба и упущенной выгоды. Инвестор хотел построить гостиницу на территории, которую позже включили в состав парка «Чистяковская роща».

Заброшенные здания Министерства обороны РФ, расположенные в центре Краснодара, могут перейти в муниципальную собственность Краснодара. Провести инвентаризацию объектов поручил глава города Евгений Наумов.

Новым министром внутренних дел Крыма назначили генерал-майора Игоря Илларионова. Ранее он работал на аналогичной должности в Калининградской области.

В Краснодаре местный житель украл декоративный уличный шар на Кубанской набережной, чтобы подарить его своей девушке и помириться с ней.

Минтранс Кубани заключил с ООО «СтройЮгРегион» государственный контракт на капремонт мостового перехода через магистральный канал на автодороге «Славянск-на-Кубани — Крымск» стоимостью 255,7 млн руб. Владелец компании – депутат ЗСК от «Единой России», президент Союза дорожников Кубани Александр Карпенко.

МВД России объявило в федеральный розыск блогера из станицы Динской Андрея Сидоропуло. Он продавал онлайн-курсы по арбитражу трафика. Когда клиенты начали жаловаться, что курсы не несут практической ценности и потребовали вернуть деньги, блогер скрылся.

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