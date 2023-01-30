Житель Краснодара украл уличный шар, чтобы помириться с девушкой

В Краснодаре местный житель украл декоративный уличный шар на Кубанской Набережной, чтобы подарить его своей девушке и помириться с ней. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба ОМВД России по Краснодару

По данным ведомства, 28-летнего мужчину задержали, когда он катил шар в сторону улицы Калинина. Он признался, что был под действием алкоголя, когда совершил кражу.

«Причиненный организации ущерб мог бы составить 80 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). В случае признания вины подозреваемого в суде, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Анастасия Донскова

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