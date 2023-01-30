Фирма депутата ЗСК отремонтирует мост в Славянске-на-Кубани за 255 млн рублей

Минтранс Кубани заключил с принадлежащим депутату ЗСК Александру Карпенко ООО «СтройЮгРегион» из Новороссийска государственный контракт на капремонт мостового перехода через магистральный канал на автодороге «Славянск-на-Кубани – Крымск» стоимостью 255,7 млн руб.. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В ведомстве «Ъ-Кубань» пояснили, что речь идет о переходе, расположенном непосредственно на выезде из Славянска-на-Кубани в сторону Крымска.

Контракт был заключен в рамках реализации краевой госпрограммы развитие сети автодорог по результатам открытого конкурса в электронной форме, который был признан не состоявшимся.

Исполнение предусмотрено в двух этапах. Первый должен начаться уже 6 февраля, он должен быть завершен к концу 2023 года, стоимость по нему составляет 155 млн руб.. Второй будет выполнен в течение 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СтройЮгРегион» зарегистрировано в Новороссийске в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2021 году выручка компании составила 10,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб. Владельцем организации является депутат Заксобрания Краснодарского края от «Единой России», президент Союза дорожников Кубани Александр Карпенко.

Его же компания занимается строительством нового Яблоновского моста через реку Кубань, соединяющего Краснодарский край и республику Адыгея, вместо ныне действующего, который был построен в 1954 году.

Михаил Волкодав

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