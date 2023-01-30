Ненужная Минобороны недвижимость может стать собственностью Краснодара

Заброшенные здания Министерства обороны РФ, расположенные в центре Краснодара, могут перейти в муниципальную собственность города. Провести инвентаризацию объектов поручил глава краевой столицы Евгений Наумов на сегодняшнем аппаратном совещании. Работу необходимо завершить в течение десяти дней.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Это самый центр города, а многие объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, ими никто не занимается. У военного ведомства сегодня другие задачи, и мы должны постараться добиться передачи этих помещений в собственность города, чтобы мы могли их использовать для общей пользы»,— заявил господин Наумов.

Речь идет о здании бывшего военкомата на улице Красной, 79, объектах на улице Базовской, 5а и улице Промышленной, 21/11, 23, 25/2, подвальном помещении в здании на улице Седина, 2, а также земельном участке по улице Промышленной между домами 21/3, 21/4 и 21/5.

По словам главы Центрального округа Краснодара Елены Маловой, сейчас эти объекты замусорены и заброшены. Вместе с тем округу «катастрофически не хватает помещений общественного назначения». По ее словам, в пустующих зданиях Минобороны могли бы разместиться почта, пункт полиции и многое другое.

По данным замглавы Краснодара Ильи Павлова, переписка с Минобороны по вопросу передачи имущества в собственность города ведется много лет. Сейчас департамент муниципальной собственности и городских земель систематизирует сведения.

Наталья Решетняк

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