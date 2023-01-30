На Кубани построят пять мусороперерабатывающих заводов за 24 млрд рублей

Российский экологический оператор (РЭО) подал три частные концессионные инициативы в администрацию Краснодарского края о применении механизма концессии для создания трех комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — (КПО) «Анапа», КПО «Староминский» и КПО «Двубратский». Об этом стало известно по итогам встречи представителей власти, РЭО и компании «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»), посвященной строительству будущих мусороперерабатывающих производств.

Фото: РЭО

Всего на территории региона планируется построить пять мусороперерабатывающих производств стоимостью 24 млрд руб. и общей мощностью 1,4 млн тонн. В сообщении РЭО уточняется, что еще по двум объектам — КПО «Дон» и КПО «Верхнее Буу» — осуществляется подбор земельных участков.

«Проекты планируется реализовать на основе концессионных соглашений... РЭО готов предоставить до 95% финансирования»,— сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По словам заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, в ходе сегодняшней встречи также обсудили перспективные направления деятельности по установлению оптимального тарифа для населения после ввода новых объектов в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что мусорный полигон в Кабардинке рекультивируют до конца 2023 года. Стоимость работ оценили в 700 млн руб.

Наталья Решетняк

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