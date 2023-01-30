Ограниченность традиционных инструментов

В условиях высокой нестабильности на финансовых рынках в 2023 году среди традиционных видов инвестирования эффективность будет показывать золото, а валютная корзина должна содержать юань, считают эксперты. Банковские вклады хотя и остаются востребованными, но теряют свою привлекательность: по данным «БКС Мир инвестиций», разница между официальной инфляцией и эффективной ставкой по вкладам может составлять примерно 3,3% в отрицательном значении.



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Вклад во вклады

Банковские вклады остаются традиционным и стабильно востребованным инструментом сбережения. По данным Уральского ГУ Банка России, в УрФО с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2022 года сумма депозитов увеличилась на 6%, с 2,25 до 2,38 трлн руб. Как пояснили участники рынка, вкладам по-прежнему нет альтернативы, а существование системы страхования вкладов до 1,4 млн руб. включительно позволяет людям преодолевать страхи потери накоплений.

«Доверие к депозитам как инструменту сбережения денег у населения сохраняется. Просто другой столь же надежной, доступной и безопасной альтернативы депозитам нет»,— уверена руководитель Абсолют-банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева. В качестве трендов она отмечает увеличение в 1,5 раза количества клиентов, которые открывают сразу по два вклада с различными сроками действия, фиксируя, с одной стороны, доходность на долгий срок, и имеют более короткий вклад от 3 до 6 месяцев — «на крайний случай». При этом средняя сумма вклада в банке составляет 1,3–1,4 млн руб., что не сильно отличается от прошлогодних показателей.

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко подтвердил тенденцию: «В течение 2022 года мы фиксировали рост портфеля. Средняя сумма вклада с начала года увеличилась на 15% и достигла 450 тыс. руб.».

При этом аналитики рынка указывают на смещение баланса между срочными вкладами и текущими счетами (накопительными, карточными) в пользу последних. В целом по стране с июля по ноябрь 2022 года срочные рублевые вклады россиян сократились на 0,5 трлн руб., а счета выросли на 1,5 трлн руб. «Люди предпочитают мобильность выгоде, выбирая держать деньги под рукой (на текущих счетах), а то и вообще “под подушкой”»,— пояснил аналитик Bankinform.ru Алексей Прокопьев.

Рентабельность вкладов вызывает сомнение — разница между эффективной ставкой и инфляцией давно в отрицательных значениях. «По итогам 2022 года официальная инфляция составила 11,9%, а максимальная ставка по вкладам до года, которую сейчас можно найти в крупных банках, достигает порядка 8,6% годовых»,— указал директор филиала «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге Андрей Цуран.

Впрочем, участники рынка уверены, что банковский вклад как инструмент сохранения средств останется востребованным особенно у консервативно настроенного населения. «Вклад подходит для консервативных клиентов, которые, понимая риски страховой суммы по вкладу (1,4 млн руб.), готовы отдать предпочтение ему, нежели проинвестировать в облигации с более высокой доходностью, и в некоторых случаях даже с меньшими рисками»,— считает персональный брокер управления премиального брокерского обслуживания инвестиционного банка «Синара» Алексей Цапаев. Так, в Абсолют-банке в 2022 году основными вкладчиками выступали женщины в возрасте 50 лет и старше. На втором месте по активности — возрастная группа 35–45 лет, которая в 2023 году стала постепенно увеличиваться.

Твердость золота

Интересным с точки зрения инвестирования участники рынка называют покупку золота как в физическом воплощении, так и обезличенном. Во втором варианте весь принадлежащий объем драгметаллов (в граммах, но без пробы) отражается на обезличенном металлическом счете (ОМС). «На данный момент золото выглядит привлекательным инструментом для частного инвестора на фоне высокой инфляции и растущих опасений по поводу глобальной экономической рецессии»,— уверен руководитель центра организации продаж и развития казначейских операций Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Максим Голубков.

Алексей Цапаев считает, что золото в портфеле должно быть обязательно: «Исторически золото является защитным активом при геополитических рисках, и на длинном горизонте рост стоимости золота обгоняет инфляцию. Вопрос в способах инвестирования в золото и другие редкоземельные металлы».

По словам Андрея Цурана, по итогам 2022 года россияне поставили рекорд в скупке слитков золота. Только пять из 13 системно значимых банков суммарно продали 57 т драгметалла, а общий объем может составлять до 67 т. При этом за 2021 году граждане купили всего 6 т. «Этот инструмент инвестиции можно назвать ультраконсервативными. У такой альтернативы есть положительные стороны: например, купленное в прошлом году золото в этом году можно продать, не уплачивая 13% НДФЛ, а еще физлицам не нужно платить НДС в 20%. Однако о минусах также не стоит забывать»,— подчеркнул он. Из минусов он назвал износ и снижение цены за счет повреждений; необходимость хранить в банковской ячейке, за которую также нужно платить; большой спред.

Инвесторам, предпочитающим физическое золото, господин Цуран предлагает вкладываться в драгметалл на Мосбирже (GLDRUB). Это золото, которое находится в хранилищах Национального клирингового центра (НКЦ), отвечающего за совершение всех сделок на рынках Мосбиржи. Помимо отсутствия необходимости хранить золото самостоятельно, у вложений в этот драгметалл на бирже есть еще одно преимущество — минимальные спред и комиссия брокера: например, на тех же ОМС разница между покупкой и продажей может достигать 20%.

ОМС в регионе пользуется популярностью. Согласно данным Уральского банка Сбербанка, в 2022 году свердловчане пополнили свои ОМС почти на тонну драгоценных металлов. Объем вложений составил 562 млн руб., увеличившись на 70% по сравнению с 2021 годом. Счета в золоте уральцы пополнили на 91 кг, а в серебре — на 848 кг. Однако операции с золотом совершали чаще: на них приходится почти половина всех сделок с драгметаллами, а на серебро — 36%. «ОМС — это доступный и гибкий способ управления сбережениями, который сочетает в себе инвестиционную привлекательность драгоценных металлов и удобство традиционных вкладов. Среди основных преимуществ ОМС по сравнению с физическим металлом — безопасность (не нужно хранить слитки дома) и возможность диверсифицировать вложения в разные металлы (золото, серебро, платина, палладий)»,— напомнил Владислав Шиленко.

По прогнозам господина Прокопьева, в 2023 году новых негативных факторов для золота не предвидится, а ближе к концу года, если только мировой кризис не выйдет на новый виток, оно будет дорожать на ожидании разворота центробанков к мягкой политике.

Однако директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин предупреждает, что рынок золота «перегрет» — уже в 2022 году просматривалась тенденция на плавное сокращение цены на этот металл. Более интересным вариантом для преумножения капитала аналитик считает вложения в фондовый рынок: «Цены там просели, и возможно получение хорошей прибыли через пару лет».

Валютная корзина меняет содержимое

По данным Уральского ГУ Банка России, в целом по итогам 2022 года доля розничных инвесторов в сделках на валютном рынке оставалась высокой. Физические лица приобретали доллары и евро для переводов на зарубежные счета, а юани — для диверсификации вложений. Всего на долю иностранной валюты приходится около 1/9 части в совокупной стоимости активов физических лиц.

В качестве инвестиционного инструмента доллары и евро потеряли свою привлекательность. «В 2022 году рухнула одна из основ в мировосприятии российских инвесторов — идея доллара как защитного актива. Если раньше при геополитических или макроэкономических кризисах доллар покупали, то теперь его продают — из страха»,— отметил Алексей Прокопьев. Максим Марамыгин напомнил, что введенные в марте ограничения на оборот валюты в стране в сочетании с ограничением перелетов в другие страны сделали эти вложения малоликвидными.

«В текущих геополитических реалиях даже валютный кэш обладает инфраструктурным риском. Старые выпуски банкнот страны эмитенты собственных валют могут изъять из обращения, напечатав и заменив их на новые. Вполне возможно, если данный сценарий реализуется, то разрешение на обмен банкнот будет происходить в строго оговоренный срок и не для всех владельцев данных банкнот»,— отметил Алексей Цапаев. По его словам, если и стоит останавливаться на валюте, то выбирать нужно не просто банкноты или кэш на счете, а валютные активы, риск изъятия или блокировки которых минимален.

Большинство участников рынка предлагают переходить к внутренним и азиатским инструментам. «Так как доллар и евро стали “токсичными” валютами, лучше хранить сбережения в рублях. Если есть интерес к экспериментам, то можно рассмотреть китайский юань»,— посоветовал Максим Голубков. Владислав Шиленко рекомендует использовать ту валюту, которую клиент потом будет тратить, но при необходимости диверсифицирования накоплений также предлагает обратить внимание на китайский юань. Доходность по вкладам в китайской валюте в Сбере сейчас составляет до 1,4% годовых.

Инвестиционные ожидания

В условиях кризиса для консервативно настроенного населения традиционные банковские вклады и золото по-прежнему остаются наиболее распространенным способом сохранения средств. Однако о высокой доходности тут речи не идет. Для ее получения стоит поискать иные инвестиционные возможности, рекомендуют эксперты.

«С точки зрения новых экономических условий, в которых оказалась Россия, только возрастает роль отечественных фондового и долгового рынков. Лишенные доступа к западному финансированию российские компании будут более активно привлекать деньги от локальных инвесторов, которым, в свою очередь, потенциально могут быть интересны предлагаемые рынком доходности. В конце концов, та структурная перестройка экономики, о который так много сейчас говорят финансовые власти нашей страны, невозможна в полной мере без активного развития и повышения привлекательности для частных инвесторов различных биржевых инструментов»,— считает Алексей Цапаев.

Евгения Яблонская