«Образовался скол — стоимость инвестиции снизилась»

Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотой монетный дом»



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— Какие законодательные изменения вывели инвестиции в золото и золотые монеты на новый уровень?

— Серьезным стимулом для инвестирования в золото на законодательном уровне стала отмена налогов на добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на слитки, которые будут проданы в 2022–2023 годах. При этом продажа инвестиционных монет, как и любого имущества, освобождается от НДФЛ с оговоркой, что владение длилось не менее трех лет. Расширились инструменты инвестирования, теперь граждане могут покупать драгоценные металлы без НДС не только у банков, но и у Гознака и аффинажных предприятий напрямую. На фоне того, что период каникул закончился и возвращается налог для физических лиц на вклады, рынок золота для населения становится все более инвестиционно привлекательным.

— На какую эффективность могут рассчитывать инвесторы?

— Инвестиции в драгоценные металлы в физической форме, слитки или монеты — это долгосрочная мера с горизонтом планирования от трех лет. Три года — это тот срок, когда рост золота будет ощутим даже при временных колебаниях курсов. Серебро, которое в 80 раз дешевле золота, также нельзя скидывать со счетов, тренд его цены даже опережает золото.

Доступность инвестирования в драгоценные металлы дает возможность приобретать его практически каждому. Этому способствовало в том числе расширение монетными дворами ассортимента и развески такой монеты, как «Георгий Победоносец». Появились совсем небольшие монеты весом 3,11 г, которые стоят порядка 20 тыс. руб. Фактически, даже уральские пенсионеры могут позволить себе вкладываться в золото в его натуральном физическом виде.

В качестве забавного кейса можно вспомнить такой случай. В один из наших офисов как-то пожаловал целый табор цыган, и каждый из его представителей купил по одной золотой монете «Николая II». Эти монеты до сих пор являются инвестиционными, в отличие от большинства старинных монет.

— Чем отличаются инвестиционные монеты?

— Инвестиционные монеты чеканятся на монетных дворах из драгоценных металлов с относительно простым дизайном. Например, «Георгий Победоносец» эмитируется ЦБ РФ как в золотом варианте разного номиналом, так и серебряном — трехрублевки. Такие монеты выпускаются ежегодно.

Еще одна интересная золотая монета «Сеятель», запущенная в качестве инвестиционной в советское время. В современном виде она была перечеканена единожды — в начале 2023 года. Изображение на ее обратной стороне воспроизводит монету вековой давности — червонец 1923 года. Наш Центробанк заказал, можно сказать, рестайлинг советской монеты 900-й пробы. Ее вес составляет 7,78 г чистого драгметалла, стоимость — от 39 тыс. руб. Монета уже есть в продаже.

— Что нужно учитывать при инвестициях в драгметаллы?

— Если мы говорим о золоте высшей пробы, то это мягкий металл. Его можно мять буквально руками, что накладывает определенные ограничения. Монеты поставляются в специальных капсулах, и лучше их оттуда не доставать. Был случай, когда человек уронил монету на мраморный пол, образовался скол — стоимость инвестиции снизилась.

— Какие монеты больше всего востребованы на Урале?

— На Урале по-особому относятся к последнему русскому царю Николаю II. Это накладывает свой отпечаток на интерес к старинным монетам той эпохи: десяти- и пятирублевые монеты до сих пор являются инвестиционными. Как и в других регионах, популярны «Георгий Победоносец» и зарубежные монеты, в основном золотые, унцовые (31,1 г).

— Насколько вероятна встреча с мошенниками при таком виде инвестирования?

— Действительно, иногда встречаются подделки инвестиционных монет. Есть способы, как определить их подлинность: взвешивание, обмер размеров, использование приборов типа спектрометр, который анализирует монету на объем и качество используемых в ней металлов.

— Как будет развиваться рынок драгоценных металлов и монет в ближайшие годы?

— Рынок находится в фазе роста. В прошедшем году в нашей стране поставлен рекорд по покупке населением золота — 57 т. В предыдущие годы это было 3–4 т в год. Как санкции, так и ситуация на финансовых рынках — все это стимулирует население к приобретению золота. В 2023 году тренд продолжится. И выпущенный в этом году «Сеятель» может стать значимой точкой роста.

Беседовала Евгения Яблонская