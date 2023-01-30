Вопрос цены

Сергей Филатов, председатель правления Ассоциации частных музеев и коллекционеров Прикамья



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Серегея Филатова Фото: Из личного архива Серегея Филатова

Антикварный рынок на Урале — это давно сформировавшееся сообщество антикваров-продавцов и коллекционеров-покупателей. Профессиональные продавцы предметов старины выросли из полулегальных перекупов периода перестройки и из комиссионных магазинов советского периода. Коллекционеры антиквариата в том или ином качестве существовали всегда, и сейчас это целая прослойка нашего общества — известные и неизвестные коллекционеры, публичные или закрытые люди. Есть коллекции, которые периодически представлены в государственных и частных музеях, но большая часть коллекций находится в частных руках и обществу недоступна.

В большей своей массе коллекционеры сегодня — спонтанные. Они начинают собирать коллекции, поддавшись однажды своим эмоциям, и не могут остановиться приобретать предметы — ценные и не очень. Но, конечно, есть и настоящие ценители антиквариата — акулы рынка, инвесторы. Они гоняются за штучным предметом, готовы вкладывать серьезные суммы в свои коллекции, и они относятся к своему увлечению как к инвестиции.

Для Урала характерны три больших сегмента рынка антиквариата. В первую очередь, это нумизматика. Нумизматический сегмент самый массовый в сфере коллекционирования. Цены в этом сегменте относительно не велики, но зато объемы колоссальны.

Второй по объемам инвестиций — рынок живописи. Это связано с наличием богатых коллекций в государственных музеях, а следовательно, наличием связей на рынке профессиональных продавцов живописи; сильной школой живописцев; многочисленными выставками, которые подогревают интерес к живописи. Большим спросом сегодня пользуется живопись на тему городских пейзажей и современное абстрактное искусство. Цены на такие картины доходят до сотен тысяч рублей.

Третий сегмент рынка — антикварная мебель. Этот товар штучный, ценителей таких предметов тоже немного, но цены в этом сегменте настолько велики, что порой разовые сделки дают большие объемы. Были примеры сделок на профессиональной выставке «Антикварный салон» на Пермской ярмарке, когда магазин, торгующий антикварной мебелью, заключал сделки с коллекционерами на 1–2 млн руб.

При этом вложения в коллекцию — всегда риск, но риск индивидуальный. Коллекционеры стараются найти постоянных, проверенных продавцов и наоборот. У каждого продавца есть своя клиентская база. В этих связях продавец всегда уверен, что на свой товар найдет покупателя, а коллекционер-инвестор всегда будет спокоен, что предмет для его коллекции всегда будет настоящим и ценным. Конечно, встречаются и подделки. Но разовые сделки среди серьезных инвесторов не распространены. Это скорее удел собирателей-любителей. Серьезный коллекционер всегда, перед тем как приобрести предмет старины, наведет справки о предмете и продавце.

С развитием новых технологий коммуникаций рынок антиквариата показывает уверенный рост. Электронные аукционы настолько удобны, что все большее число людей, собиравших когда-либо что-либо приобрести, становятся заядлыми коллекционерами и делают покупки в интернете при первой возможности. В этом смысле предложение на рынке антиквариата практически бесконечно и может удовлетворить покупателя с любыми запросами.