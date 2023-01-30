МОК: концепция нейтрального флага для РФ хорошо зарекомендовала себя на Australian Open

Международный олимпийский комитет (МОК) вновь поддержал выступление россиян и белорусов под нейтральным флагом на международных соревнованиях. По его мнению, эта концепция хорошо зарекомендовала себя во время Australian Open. Победительницей женского турнира стала белоруска Арина Соболенко, россиянин Карен Хачанов дошел до полуфинала мужского турнира.

МОК сообщил, что концепция поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и «отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open». Российские и белорусские спортсмены соревновались под нейтральным флагом без идентификации своей страны. «Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе»,— говорится в сообщении МОК в Twitter.

МОК в феврале 2022 года на фоне ввода войск РФ на Украину рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. 25 января МОК выступил за возвращение спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при отсутствии активной поддержки боевых действий на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всем Ханчжоу».

Леонид Уварчев