Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль упросит получение оружия для законопослушных граждан из-за новых терактов

Правительство Израиля усилит меры по борьбе с экстремизмом после волны терактов в Иерусалиме. Власти также будут работать над укреплением безопасности в стране. Об этом сказано в заявлении канцелярии премьер-министра по итогам совещания кабинета по вопросам безопасности.

Согласно заявлению, правительство примет несколько мер против террористов и сочувствующим им. Дом террориста, устроившего теракт в Иерусалиме, будет опечатан и снесен. Также правительство собирается отозвать права на национальную страховку и льготы у террористов и поддерживающих их людей. Завтра, 30 января, правительство обсудит законодательные меры об изъятии израильских удостоверений личности у семей террористов, которые поддерживают их.

Кроме этого, для законопрослушных граждан Израиля упростят процедуру получения оружия. Власти Израиля также собираются усилить армию и полицию и расширить практику задержаний и операций по изъятию незаконного оружия.

На этой неделе в Иерусалиме произошла серия терактов. Вечером 27 января у синагоги в районе Неве-Яаков был совершен теракт. В результате семь человек погибли, еще трое пострадали. 28 января 13-летний подросток открыл стрельбу у входа в археологический парк Город Давида. Три человека получили ранения.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Одно из самых страшных нападений за последние годы"».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...