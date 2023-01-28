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Коммерсантъ FM
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Полиция задержала 42 человека после теракта в Иерусалиме

Полиция Израиля задержала 42 человека после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, сообщает местная газета The Times of Israel. Многие из числа задержанных — родственники или знакомые предполагаемого террориста, 21-летнего местного жителя Алькама Хайри.

Инцидент произошел вчера, 27 января. Нападавший стрелял в выходивших из синагоги людей из пистолета. Его убили сотрудники полиции при попытке сбежать. В результате стрельбы погибли семь человек, еще трое пострадали. Полиция Израиля квалифицировала нападение как теракт. В арабских соцсетях называли происшедшее местью за Дженин, где израильская армия проводила спецоперацию, в которой погибли 11 палестинцев, десятки получили ранения.

Подробности — в материале «Ъ» «"Одно из самых страшных нападений за последние годы"».

Лаура Кеффер

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