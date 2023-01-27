Главные новости Юга России. Коротко

Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим Южным военным округом. Глава Минобороны Сергей Шойгу назначил генерал-полковника Сергея Кузовлева командующим Южным военным округом (ЮВО), сообщает «РБК» со ссылкой на собственные источники.

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В деле таганрогского АО «Звезда-Стрела» выявлен новый эпизод хищения 63 млн рублей. С учетом новых данных подозреваемым — генеральному директору АО «Звезда-Стрела» Владимиру Масленскому, директору ООО «ТПК «Горизонт» - ООО «Таганрогский литейный завод» Константину Слинько, а также начальнику 222 военного представительства Минобороны РФ вменяется ущерб в размере 80 млн руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Экс-глава Аксайского района стал заместителем губернатора Дона. В Ростовской области бывший глава Аксайского района Сергей Бодряков назначен заместителем губернатора. На новом посту он будет курировать вопросы поддержки казачества и защиту населения от чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Глава администрации Пролетарского района Ростова сложил полномочия. Градоначальник Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял отставку главы администрации Пролетарского района Егора Долматова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Вынесен приговор по делу о мошенничестве при строительстве завода «ДонБиоТех» в Ростовской области. Суд в Ростове-на-Дону приговорил первого заместителя генерального директора предприятия Ирину Попову к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за получение субсидии для строительства завода на основании подачи ложных сведений.

Вадим Викулов исключил швейцарских юрлиц из владения АО «Астон». Учредитель АО «Астон» стал прямым владельцем группы компаний, исключив из структуры управления юридические лица, зарегистрированные в Швейцарии. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

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В Ростовской области расследуют обстоятельства массовой гибели зайцев. Как стало известно «Ъ-Юг», Следственное управление Следственного комитета Ростовской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью диких животных от яда для грызунов на полях. Охотники зафиксировали отравления зайцев-русаков и других зверей в четырех районах региона.

Возобновлено дело о преднамеренном банкротстве морского биоцентра «Большой Утриш». В Краснодаре суд отменил решение о прекращении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ОАО «Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр “Большой Утриш”» (Анапа), судебный акт опубликован в картотеке ККС. По версии правоохранительных органов, незадолго до банкротства руководители предприятия совершили подозрительные сделки на 103 млн руб.

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В Ростове для школы в Суворовском построят еще одно модульное здание. Второй модуль школы №75 возведут в мае 2023 года, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Инвесторы вложат 100 млрд рублей в рекреационный комплекс «Геленджик Марина». Проект должен быть завершен в 2027 году, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта.

Суд отказал «ДонЭкоПрому» во взыскании 20 млн рублей с администрации Кагальницкого района. Компания требовала возмещения убытков, понесенных из-за отказа от проекта мусорного полигона рядом со станицей Кировской. Причиной отмены строительства якобы стало неправильное оформление предоставленной земли районной администрацией. Суд поддержал позицию райадминистрации, заявившей, что затраты компании на несостоявшийся проект никак не связаны действиями властей по предоставлению участка.

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В Невинномысске началось строительство логистического центра за 3,9 млрд рублей. ГК «Ромекс» приступила к строительству логистического центра площадью 94 тыс. кв. м. для онлайн-ритейлера OZON на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск», сообщает пресс-служба администрации города.