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Глава администрации Пролетарского района Ростова сложил полномочия

Градоначальник Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял отставку главы администрации Пролетарского района Егора Долматова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По данным властей, обязанности ушедшего чиновника будет исполнять Зураб Киладзе. О причинах ухода Егора Долматова не сообщается. Экс-глава был назначен на должность в 2017 году, до этого работал в администрации Ворошиловского района Ростова.

Как сообщает donnews.ru, в марте 2021 года в отношении Егора Долматова была инициирована проверка по поручению главы администрации города Алексея Логвиненко.

Анастасия Назарова

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