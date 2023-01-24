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Экс-глава Аксайского района стал заместителем губернатора Дона

В Ростовской области бывший глава Аксайского района Сергей Бодряков назначен заместителем губернатора. На новом посту он будет курировать вопросы поддержки казачества и защиту населения от чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Подписал указ о назначении заместителем губернатора Сергея Бодрякова, атамана войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское"»,- написал в свою очередь губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Как отмечает пресс-служба правительства, Сергею Бодрякову 39 лет. Он имеет диплом инженера по землеустройству Новочеркасской государственной мелиоративной академии. До назначения главой Аксайского района трудился на различных должностях в Минприроды региона.

Накануне стало известно, что Сергей Бодряков покинул свой прежний пост в связи с назначением на новую должность.

Анастасия Назарова

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