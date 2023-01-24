Банкротству поищут автора

В Краснодаре суд отменил решение о прекращении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ОАО «Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр “Большой Утриш”» (Анапа). По версии правоохранительных органов, незадолго до банкротства руководители предприятия совершили подозрительные сделки на 103 млн руб. По мнению юристов, аресты имущества, сопутствующие уголовному делу, могут затруднить продажу недвижимости биотехнологического центра на черноморском острове Утриш.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Анапа Инвест» намерено возобновить научную деятельность морского биоцентра

Фото: Экологическая вахта по Северному Кавказу АО «Анапа Инвест» намерено возобновить научную деятельность морского биоцентра

Фото: Экологическая вахта по Северному Кавказу

Краснодарский краевой суд (ККС) удовлетворил представление прокуратуры и отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении неустановленных лиц по факту преднамеренного банкротства ОАО «Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр (НЭМБЦ) “Большой Утриш”» (ст. 196 УК РФ), судебный акт опубликован в картотеке ККС.

Дело было прекращено краевым следственным управлением ГУ МВД за отсутствием события преступления, однако надзорное ведомство сочло, что изучены не все факты, имеющие значение для расследования. Прокуратура сослалась на заключение временного управляющего НЭМБЦ «Большой Утриш» Алексея Петрикова о наличии признаков преднамеренного банкротства. Управляющий выявил пять подозрительных сделок с имуществом морского биотехноцентра, предполагаемый ущерб составил 103,8 млн руб.

«Сделки передачи имущества в аренду были одобрены советом директоров, но члены совета не были допрошены по поводу согласования сделок и их целесообразности. Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности НЭМБЦ в части изучения данных сделок не производилась», — говорится в решении суда.

НЭМБЦ «Большой Утриш» был создан в 1984 году как экспериментальный комплекс марикультуры на базе предприятия по разведению устриц. До 2006 года был ФГУПом, подведомственным Росимуществу, основной вид деятельности — научные исследования в области естественных и технических наук. Центр располагается на острове Утриш, который соединен мостом с мысом Большой Утриш. Остров примыкает к акватории государственного природного заповедника «Утриш», на острове также находятся военные объекты. НЭМБЦ занимает участок площадью 3,9 га.

Руководство центра обратилось в суд с заявлением о банкротстве в 2013 году, процедура несколько раз прекращалась и возобновлялась. В 2015 году директор НЭМБЦ Дмитрий Матвеев был осужден за хищение 76 млн руб. при реконструкции устричной лагуны. В 2020 году с торгов было продано имущество банкрота — лаборатория и водолазный корпус (оба здания заброшены, начальная цена составила 8 млн руб.), однако покупатель Владимир Ишутин, предложивший цену 50 млн руб., от сделки отказался. Активы были повторно выставлены на продажу за 11 млн руб., но АО «Анапа Инвест» (структура краснодарского девелопера AVA Group) добилось приостановки торгов, сообщив о готовности полностью погасить задолженность НЭМБЦ (к настоящему времени это не сделано). Одновременно АО «Анапа Инвест» приобрело 100% акций центра и заявило в СМИ о намерении возобновить научную деятельность. Эта сделка также оспорена кредиторами НЭМБЦ.

По мнению партнера юридической компании «Сотби» Варвары Кнутовой, расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве может иметь опосредованное влияние на ход банкротного процесса. «Отдельные следственные действия или решения следственного органа могут, например, заблокировать продажу имущества банкрота либо воспрепятствовать передаче имущества покупателю. Привычка следственных органов изымать всю документацию может помешать формированию конкурсной массы, восстановлению учета и взысканию дебиторской задолженности», — отметила она.

«Даже если следствие не найдет в действиях руководства НЭМБЦ состава уголовного преступления, контролирующие лица могут быть привлечены к материальной ответственности (субсидиарная ответственность, возмещение убытков)», — считает адвокат адвокатской палаты Московской области Денис Фролов.

Анна Перова, Краснодар