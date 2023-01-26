В Ростове для школы в Суворовском построят еще одно модульное здание

Второй модуль школы №75 в Суворовском микрорайоне Ростова возведут в мае 2023 года. Предполагается, что занятия там начнут проводить с 1 сентября. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Как сказано в сообщении, за два последних года численность обучающихся, проживающих в Суворовском, выросла более чем на 1,5 тыс. человек. При этом в микрорайоне работает всего одна школа. В прошлом году для нее установили модульное здание на 400 мест за 631 млн руб.

«Вопрос увеличения количества школьных мест в микрорайоне остается очень острым, правительством Ростовской области принято решение о возведении второго модульного здания на 400 мест, на что в этом году в областном и местном бюджетах предусмотрено свыше 680 млн руб.»,— рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, его слова приводятся в сообщении.

До конца 2025 года в Суворовском запланировано строительство трех школ на 3,6 тыс. мест. Для школы на 1200 мест на 2023–2024 годы предусмотрено свыше 2,5 млрд руб. областного и местного бюджетов. Еще две школы, на 1,6 тыс. и 850 мест, будут построены за счет средств инвестора.

Кристина Федичкина