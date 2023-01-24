Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим Южным военным округом

Глава Минобороны Сергей Шойгу назначил генерал-полковника Сергея Кузовлева командующим Южным военным округом (ЮВО), сообщает «РБК» со ссылкой на собственные источники.

До своего последнего назначения Сергей Кузовлев руководил Западным военным округом с 13 декабря. До этого он с 2020 по 2021 год руководил войсками в Сирии. В 2019 он уже возглавлял штаб ЮВО.

В настоящий момент на сайте Минобороны руководителем ЮФО все еще числится генерал Александр Дворников, пребывающий на этой должности с 2016 года.

Анастасия Назарова