«Академик Шокальский» подвезет на Север

Научно-исследовательские суда начнут возить российских путешественников в труднодоступные заповедники. В Минприроды разработали маршруты для 10 особо охраняемых природных территорий. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов. Для таких туров планируют уже к этому летнему сезону переоборудовать два судна — «Профессор Хромов» и «Академик Шокальский». Однако организаторы таких круизов опасаются, что спрос на них будет небольшим из-за высокой стоимости. С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Научно-исследовательские суда «Академик Шокальский» и «Профессор Хромов» построили в Финляндии 80-х. А возить туристов они начали уже после 1991 года. До начала пандемии услугами «Шокальского» и «Хромова» пользовались иностранные компании, они организовывали круизы на этих судах и обеспечивали их обслуживание.

Учитывая это, российские власти, скорее всего, под переоборудованием подразумевают полноценный ремонт, считает основатель и гендиректор компании Special Travel Club Алексей Миронов: «Разумеется, за 30 лет эти суда претерпели серьезный износ. Когда-то в них вкладывали деньги иностранные операторы, но главным образом — в интерьер пассажирских помещений.

Что касается машинного отделения, большой вопрос, насколько они регулярно и качественно это делали. В свое время американская компания использовала "Академика Шокальского" несколько десятков лет, но когда настало время вложить в судно порядка $1 млн в ремонт машин и механические составляющие, отказалась от него».

Круиз на Курильские острова будет стоит примерно 500 тыс. руб., а к острову Врангеля больше $1 млн на одного человека, рассказали “Ъ FM” в компании, которая организовывает такой отдых. Чаще всего экспедиции предусматривают формат all inclusive, в стоимость включено питание, проживание, образовательные лекции и памятные подарки, отмечает генеральный директор и основатель компании RussiaDiscovery, руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму Вадим Мамонтов:

«Безусловно, есть большая часть аудитории, которая покупает туры на более бюджетные программы. Однако в 2022 году мы видели очень большой спрос на курильские программы, и первые продажи такого круиза в 2023-м подтверждает, что суда будут заполнены туристами.

Чуть сложнее, наверное, будет с более дорогими направлениями, например, к острову Врангеля. Кроме этого, постепенно открываются азиатские рынки для путешествий в Россию, и, возможно, не в этом году, но со следующего туристы из Китая, Индии тоже будут готовы подключаться к участию в таких программах».

Несмотря на такую стоимость круиза, организаторы не могут обеспечить клиентам условия высокого класса, рассказали “Ъ FM” в компании Expedition Cruises: «Сейчас люксовые в России суда не работают. Они есть на Шпицбергене, в Исландии, в Арктике. Если бы не было бы никаких проблем, то корабль как раз полноценно ходит, курсируя между Аляской, Номом, островом Врангеля, а потом следует в Японию.

У люксовых компаний уже были планы зайти в эти воды, анонсы выходили и на 2023 год, и на 2024-й, но сейчас все убрали. Работать будет только один такой корабль. У нас нет люксовых круизов вообще. Что-то предлагает частный ледокол La Datcha Олега Тинькова, но предложения закрытые».

Национальные парки и заповедники власти планируют обеспечить рекреационной инфраструктурой. На туристические базы и дома отдыха, по словам главы Минприроды, выделят 270 млн руб. Будут ли постройки соответствовать классу «люкс», в ведомстве не уточняли.

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Яна Загоровская