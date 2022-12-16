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Коммерсантъ FM
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Паромами по воде писано

Насколько перспективен морской путь из Сочи в Турцию

Из Сочи в Турцию в следующем году планируется запустить пассажирские морские перевозки. Этот вопрос пока на стадии переговоров, сообщил гендиректор сочинского порта Юрий Владимиров агентству «РИА Новости». Он напомнил, что морского сообщения между городом и республикой нет с 2004 года. Сейчас по маршруту курсирует только один круизный лайнер — Astoria Grande, но он не предназначен для рядовых пассажирских перевозок и логистики. Предполагается, что из Сочи до Турции можно будет добраться на пароме.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Насколько перспективен такой путь в Турцию? Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что гипотетически Сочи может усилить свое влияние как транспортного центра и хаба юга России: «В условиях ограничения международных перевозок любое открытое направление — неважно, авиационное, железнодорожное или морское, — является шансом для туристической отрасли.

В 2023 году между Сочи и Турцией планируют запустить паромное сообщение

Другой вопрос в том, есть ли для этого техническая возможность, флот. Мы знаем, что есть один круизный лайнер, который предлагает именно круизы. Для пассажирских массовых перевозок должны быть определенные категории судов.

Турция — самое популярное сейчас направление, в этом году ее посетят 5 млн туристов, это на 300 тыс. больше, чем годом ранее. Прямое морское сообщение между странами даст новые возможности для путешествий, поездок. Сочи популярен как транзитный хаб в авиации. Многие авиакомпании, обладающие самолетами небольшой вместимости, выполняют рейсы как в Стамбул, так и в Анталью, Бодрум и Даламан».

Возможность попасть в Турцию со своим автомобилем, вероятно, заинтересует российских туристов, считает президент круизной компании «Инфофлот» Александр Сахаров. Однако все перспективы упираются в количество доступных паромов, говорит он:

«Турция — страна не только для пляжного отдыха, здесь есть что посмотреть.

Соответственно, когда люди путешествуют на автомобилях, наверное, это неплохо. Попасть туда на машине можно только достаточно длинным путем — в объезд через Грузию и так далее. Возможно, здесь это будет как-то востребовано. Насколько я знаю, флота паромных перевозок в России практически нет. Какие-то старые паромы есть. Один ходил из Санкт-Петербурга в Калининград. Суда нужно еще где-то искать».

Сочинский морской порт считается самым крупным пассажирским на Черном море. Международный терминал позволяет обслуживать 1,2 тыс. человек в час. Сейчас из Сочи ходят паромы в Геленджик и Новороссийск.

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Александр Рассохин

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